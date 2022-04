Publié il y a 17 heures / Actualisé il y a 12 heures

La Battle Of The Year (BOTY 2022) a fait son grand retour hier, samedi 16 avril à la Friche du Port, après deux ans d'absence. Les meilleurs crews péi se sont retrouvés sur la piste, devant un public enflammé. Et cette année, les grands gagnants sont... le crew Ultimatum. (Photo - BOTY Réunion)

