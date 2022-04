Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Jacques Poustis, artiste complet connu notamment notamment par les Réunionnais pour ses spectacles jeunesse et ses tours de magie, est décédé ce dimanche 24 avril 2022 dans l'après-midi. Il est parti à l'âge de 73 ans dans son domicile de Fleurimont, à Saint-Paul. Créateur de la comédie musicale pour enfants nommée "Zoubète", il laisse derrière lui un héritage artistique foisonnant et le souvenir d'un homme joyeux et grand amateur de blagues. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

