Ce week-end, si vous êtes en quête d'authenticité made in les hauts du Sud et fans d'accent chantant et de yabitude cafri-plainoise, rendez-vous avec " les esprits simples dans des corps simples " que sont les Pat Jaune qui signent leur grand retour sur scène. Tapis rouge et carte blanche donc, pour quatre marmailles léo qui ont hâte de retrouver leur public.Côté grand écran, une autre famille revient, avec les Crowley et leurs domestiques, pour le second volet de Downton Abbey qui bascule dans une nouvelle ère. Mention spéciale à Tropique de la violence tourné à Mayotte, pour une plongée dans l'enfer d'une jeunesse livrée à elle-même à travers cinq destins qui se croisent et nous révèlent la violence de leur quotidien. Enfin, n'oubliez pas le Film d'aventure de La Réunion pour une immersion complète dans l'univers de l'aventure et du voyage. Vous l'aurez compris, allez bouger en famille !

• Au cinéma

- Downton Abbey : une nouvelle ère

Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la série pour un grand voyage dans le sud de la France afin de découvrir le mystère de la villa dont vient d'hériter la comtesse douairière.

Voilà qui devrait ravir les fans de la série qui vont pouvoir retrouver sur grand écran leurs personnages favoris dans une histoire des plus plaisantes. Un pur moment feel good.

Ciné Cambaie et Cinépalmes, durée 2h06

- Babysitter

Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune papa, est suspendu par son employeur. Pour se racheter, il va avec l'aide de son frère Jean-Michel, s'interroger sur les fondements de sa misogynie à travers l’écriture d’un livre. De son côté, sa femme Nadine en proie à une dépression décide d'écourter son congé maternité. L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter au charme espiègle et envouteur, va chambouler leur existence.

Trois ans après La Femme de mon Frère, la québécoise Monia Chokri est de retour avec une nouvelle comédie décalée adaptée d’une pièce de théâtre de la dramaturge Catherine Léger.

Cinépalmes, durée 1h27

- Tropique de la violence

Mayotte, territoire oublié de la République. À la mort de sa mère, le jeune Moïse rejoint un bidonville peuplé de mineurs entièrement livrés à eux-mêmes. Il y fait la rencontre de Bruce, chef de clan tyrannique et imprévisible. Sur cette île en train de s’embraser, le destin de Moïse bascule.

Plaçant le spectateur dans la position inconfortable d’un témoin de l’horreur, Tropique de la Violence est à la fois un drame, un thriller, un film politique.

Ciné Cambaie et Ciné Lacaze, 1h32

- Histoire(s) de famille(s)

Cinq films et cinq histoires aux styles très différents, décrivant des liens qui s’abiment ou des liens qui se consolident : Une mère et une père rongés par la honte, un couple qui se bat pour exister aux yeux de la société et avoir des enfants, une mère et sa fille qui se retrouvent, un père et un fils qui se rencontrent enfin...

Ciné Cambaie

• Dans le reste de l’agenda

- Lespas

Théâtre jeune public Pinocchio XXI

Drôle, poétique et philosophe, cette libre adaptation de l’œuvre de Collodi profondément ancrée dans le monde d’aujourd’hui apporte une réflexion sur ce qui constitue notre véritable humanité. Langage de rue, addiction aux jeux vidéo, interrogations subtiles sur le genre offrent un coup de jeune rafraîchissant à cette histoire. Accompagnés du chanteur et musicien Gilles Lauret, les trois comédiens nous font vivre le périple passionnant de la célèbre marionnette.

Vendredi 29 avril, 20h

- Villa Delisle

Concert Smiling Swing Pompers

Live jazz Hot & Swing à Saint-Pierre.

Vendredi 29 avril, 19h

- Yourtes en scène

Festival du film militant & théâtre

Projection du film Rosmerta de Karine Music suivie de " 50 ", pièce mise en scène par Kamel Zouaoui avec Sirili Traoré et Mohammed Koné.

Vendredi 29 avril, 18h30

Samedi 30 avril, 16h30

- Restaurant Les 3 Letchis

Concert Killing Bonobos

Cover band de " Killing Joke ", les Bonobos ont réussi le challenge difficile de moderniser les chansons tout en respectant l’esprit originel. Nos 5 amis à qui il ne faut pas conter musette savent indéniablement chahuter la foule dans le rock et la sueur.

Vendredi 29 avril, 19h

- Ipanema Café

Concert So Wate

Les maestros Nicolas Paillet et Kawa accompagnés de leur complice Zoubir pour deux heures de musique festive et de partage d’émotions.

Vendredi 29 avril, 19h30

- La Cerise

Concert M’Godro rock blues Ziad Darouèche

Ziad Darouèche est un jeune auteur-compositeur originaire des Comores où dès son plus jeune âge il débute la guitare et pratique la musique. C’est essentiellement pendant sa période estudiantine à Madagascar qu’il a développé son style basé sur la musique traditionnelle, le M’Godro, le blues et le rock.

Vendredi 29 avril, 20h

- Oh Suzie Q

Concert Funk’s not dead

Autour d’Alexis à la batterie et Chloé au chant, découvres des versions de morceaux déjà connus de tous, revisites à la sauce funk et ses variantes dodu même style : funk-rock, funk-soul, funk hip-hop. Ces convers de notoriété se distinguent pour la plupart pour leur côté festif et décalé.

Vendredi 29 avril, 20h

Concert maloya Salangane

Les textes de Salangane sont principalement inspirés par l’enfance de Stéphane Gaze - leader du groupe - à La Réunion et des valeurs qui lui sont transmises : la famille, le respect, l’amour. Son travail autour des mots, des murmures et des cris lui permet d’exprimer de façon sensible ses émotions, son " fonnkèr ".

Samedi 30 avril, 20h

- Auditorium Pierre Roselli - Musée Stella Matutina

Concert Chœur académique de La Réunion

Spectacle chanté, joué et dansé. Argument : le chœur académique est en répétition pour son spectacle de comédies musicales. Chanteurs, musiciens, techniciens, régisseur, chorégraphe, tout et tous sont prêts et attendent le metteur en scène. Mais celui-ci a un problème… et cela ne fait que commencer ! Rien ne va se passer comme prévu. Mais " the Show must go on! "

Vendredi 29 avril, 20h

- La Cité des arts

Danse Cie Escalade / Impansable

Inspirée librement de l’affaire Jacqueline Sauvage, la pièce nous projette lors de son premier jour d’incarcération lorsqu’elle réalise que rien ne sera plus comme avant, elle a utilisé la violence pour mettre fin à son calvaire. Elle a tué son mari de 3 balles dans le dos après 47 ans de violences conjugales. Comment se reconstruire après ce geste face à une société très accusatrice ? Au-delà de cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre, il s’agit ici d’aborder le thème de la violence ou plus exactement des violences (conjugales, faites aux femmes, intrafamiliales, sexuelles...)

Vendredi 29 avril, 20h

Concert maloya contemporain Ann O’Aro

Dévoilé dans un premier album sorti en 2018, le maloya d’Ann O’aro sort des sentiers battus. Il semble parfois se parer de couleurs empruntées aussi bien au séga mauricien et au zouk qu’aux musiques des balkans et au jazz. Ses textes brillent par leur capacité à être incisifs autant que poétiques. Cette dualité reflète bien l’univers de cette chanteuse engagée à l’écriture sauvage. Ann O’aro utilise sa musique comme fer de lance de son combat contre des sujets encore tabous tels que la décolonisation des corps, la violence sexuelle, l’inceste et la passion amoureuse.

Samedi 30 avril, 20h

- Salle Gramoune Lélé

Cirque Autre Ligne / Alors Carcasse

Sur un texte de Mariette Navaro, trois artistes mettent en symbiose leurs arts respectifs : cirque, théâtre et musique.

Vendredi 29 avril, 20h

Samedi 30 avril, 17h

- Téat Plein Air et Téat Champ Fleuri

Concert / Carte blanche : Pat’Jaune

Laisser carte blanche aux Pat’Jaune, c’est convoquer sur scène toute la verve et la musicalité d’une armée en bretelles, maniant banjos véloces et accordéons rieurs pour faire danser une ribambelle de ségas, de valses, de quadrilles et d’histoires amusantes.

Vendredi 29 avril, 20h / Téat Plein Air

Samedi 30 avril, 20h / Téat Champ Fleuri

- Salle Georges Brassens

Théâtre Daniel Léocadie / Ki Sa Mi Lé

L’histoire, non autobiographique, est celle d’un jeune homme à qui on a interdit de parler sa langue maternelle, et qu’on a déraciné à l’âge de 7 ans. Persuadé qu’on lui a menti sur son passé, il veut des réponses et surtout la vérité. Vingt ans après avoir quitté sa terre natale, il part à la recherche de son histoire, de son identité, double mais singulière.

Vendredi 29 avril, 20h

- Théâtre des sables

Concert Le chœur Résonances et les Voix de Bourbon : La fille de Madame Angot

Qui est donc Madame Angot ? Un personnage de fiction né sur les scènes française de la Révolution et utilisé dans de multiples pièces de théâtre de l’époque. Madame Angot offre le portrait de la fille du peuple parvenue, qui a su tirer parti des bouleversements socio politiques de son temps. L’opéra-comique met en scène l’enfant de Madame Angot, la dénommée Clairette, fille des Halles.

Vendredi 29 avril, 20h

Samedi 30 avril, 20h

- Vavang’Art

Concert jazz soul funk / tapas musicales avec Julie Frantz

Julie chante en solo, un moment piano-voix fait de chansons hétéroclites (chansons françaises ou anglophones, reprises créatives, jazz, soul, folk..). Un tour de chant à cœur ouvert.

Vendredi 29 avril, 20h

Concert jazz / tapas musicales avec Juan Pablo Quartet

Pour célébrer la journée internationale du jazz, un répertoire avec les standards incontournables et un peu de piment pour honorer ce style qui rapproche des cultures et des personnes partout sur la planète.

Samedi 30 avril, 20h

- Théâtre Luc Donat

Danse Cie Morphose / Souffle

Ultime volet d’un triptyque démarré en 2019, Souffle représente l’aboutissement des recherches de la chorégraphe Soraya Thomas autour de la révolte et de l’intime. Épaulée par le scénographe Frédéric Dussoulier, elle conçoit un espace de jeux où légèreté et transparence sont les axes majeurs, des concepts déjà au cœur de l’ovni dansé Head Rush. Six danseurs-manipulateurs évoluent dans cet univers utopique, incarnent les liens du clan, le soutien et la protection que ce dernier peut apporter face à l’effondrement de nos sociétés.

Vendredi 29 avril, 20h

- Le Séchoir

Théâtre Cie Lolita Monga / 3 femmes et la pluie

" J’ai toujours été effrontée, gamine je cherchais les copains de mon père. Des cultivateurs. Dans l’élevage des porcs. C’était plus fort que moi. A cause de l’ennui qui est trop fort à supporter quand on est une fille de la campagne. Qu’est-ce que je pouvais m’ennuyer, vous pouvez pas savoir. Mon père me flanquait des raclées à crever un cheval mais je ne pouvais pas m’empêcher. " Voilà comment commence le premier des 3 textes qui composent la matière vivante de ce spectacle. 3 textes pour 3 âges de la femme. Fugue de Rémi De Vos, Morceaux choisis de Carole Fréchette et La pluie de Daniel Keene.

Vendredi 29 avril, 20h

- Centre culturel Lucet Langenier

Théâtre jeune public Cie du Kaïros - David Lescot : J’ai trop d’amis

J’ai trop d’amis évoque avec beaucoup de tendresse ce qui se joue de complexe lors de ces années de collège. C’est une pièce drôle dans la lignée de la précédente J’ai trop peur. D’avoir trop d’amis peut parfois créer des situations où l’on se sent plus dans l’embarras qu’autre chose.

Vendredi 29 avril, 19h

- Le Bisik

Concert Emmanuelle Ivara

Pour la jeune chanteuse réunionnaise, la musique est une histoire de famille qu’elle partage avec une immense générosité avec son public. Dès sa plus tendre enfance Emmanuelle est en effet bercée par la musique, à travers le groupe Manyan dont le papa Dany est musicien/manager, la maman Chantal et l’oncle Alain Sensé sont respectivement chanteuse-et chanteur lead.

Vendredi 29 avril, 20h

- Le Kabardock

Concert Zanmari Baré

Son dernier album " Sizi " en hommage à sa mère, voit l’arrivée de nouveaux instruments, inattendus dans le champ du maloya, comme le piano, le ukulélé, le violoncelle, la guitare. C’est aussi sur les thèmes abordés, la façon de les traiter et de les dire, que Zanmari pose son empreinte à nulle autre pareille. Mélanie Badal, Gwendoline Absalon et Emy Potonié seront à ses côtés sur la scène du Kabardock pour ce qui tient autant d'un voyage que d'un concert.

Vendredi 29 avril, 20h

Concert groove Mbappé One + One

Bien avant que naisse un certain prodige du ballon rond, existait déjà un virtuose de la basse, né au Cameroun : Étienne Mbappé. D’abord guitariste autodidacte, il s’initie à la contrebasse, puis à la basse, à son arrivée en France. Dès lors sa carrière démarre, sans interruption, pour lui constituer à ce jour un CV long comme le bras. Au nombre de ses collaborations : Mario Canonge, Orchestre National de Jazz, Salif Keïta, Jacques Higelin, Michel Jonasz, Joe Zawinul, Louis Winsberg, Ray Charles, John McLaughlin…

Samedi 30 avril, 20h30

- Le Kerveguen

Concert groove soul rock : Étienne Mbappé & Didyé Kergrin

Avec un timbre riche et chantant et un don infaillible pour la mélodie, le bassiste Etienne Mbappé confère aux contextes musicaux les plus exigeants une grâce, une chaleur et une humanité qui transcendent les frontières, les genres et les langues. Entre soul, rock, reggae et maloya, Didyé Kérgrin a choisi de développer une " musique du métissage ". Son premier album " Somin la Vi ", trace un sillon original dans le paysage musical réunionnais.

Vendredi 29 avril, 20h

- Cap Homard

Inauguration du 18e Festival du Film d’aventure de La Réunion

Pour la première fois, le Festival ouvre ses portes dès 9h30 pour vous plonger dans l’univers de l’aventure et du voyage jusqu’à minuit. Découvrez en journée plusieurs ateliers, animations, spectacles et le soir retrouvez la fameuse projection de films d’aventure sur l’écran géant de 24m.

Samedi 30 avril, à partir de 9h30

- Théâtre sous les arbres

Conte Konpani Ibaho et Cie Karanbolaz Kapor#11 : Verzé Zamalak Piton Torti

La Konpani Ibao et la Cie Karanbolaz ont fait appel aux meilleurs " show runners " du rakontaz, Véronique Insa et Sully Andoche, pour réécrire le scénario des 12 Travaux d’Hercule. Adapté à La Réunion, Hercule devient Kapor. Chaque épisode, une histoire à part entière, est raconté par deux conteurs et peut être vu indépendamment.

Samedi 30 avril, 16h30

- Espace culturel Guy Agénor

Concert séga maloya Dominique Barret

Auteur-compositeur, musicien arrangeur et technicien du son, Dominique Barret se révèle un interprète sensible et au talent reconnu, grâce à ses deux albums : Maloyamour sorti en 1997 et surtout Po ou Mam’zel, numéro un des ventes du catalogue Discorama en 2001.

Samedi 30 avril, 20h

- Rondavelle Les Filaos

Concert soul rock Blackpool

Soul, rock ou presque, BlackPool jouera son dernier album pour le coucher de soleil à Saint-Leu.

Dimanche 1er mai, 17h

• La semaine prochaine

- Théâtre sous les arbres

Théâtre / Carte blanche à la Cie Kiss Mi Lé : Vavangaz sou pyédbwa

Daniel Léocadie nous propose de vavanguer avec lui sur le bout de chemin qu’il a parcouru jusqu’ici. Un itinéraire original, d’amateur à la Ligue d’Improvisation Réunionnaise à comédien professionnel, de la Rivière Saint-Louis à Shanghai via l’Italie, des sketches aux fonnkèrs en passant par l’écriture dramatique. Le comédien partagera avec nous des textes dont il est l’auteur, accompagnés d’anecdotes gratinées, de surprises et d’invité.e.s.

Mardi 3 mai, 19h

- Théâtre Luc Donat

18e Festival du Film d’aventure de La Réunion

Une nouvelle occasion de s’émerveiller devant les épopées hors du commun de ces baroudeurs des temps modernes, qu’elles se déroulent à pied, à vélo ou sur une planche de surf. Entre autres réjouissances, le cru 2022 vous transportera sur d'immenses parois et sur la plus grosse vague du monde. Au-delà des projections documentaires, venez échanger avec leurs réalisateurs-protagonistes, souvent tout aussi passionnants que leurs films !

Mercredi 4 mai, 17h30

Jeudi 5 mai, 19h30

Vendredi 6 mai, 19h30

- Lespas

Théâtre Cie des Ils et des Elles : Has been (festival Komidi)

Has Been c’est une rencontre, une confrontation le temps d’une nuit avec un ami qui vous veut du bien mais qui bouscule toutes vos certitudes, vos gardes fous. Has Been c’est l’histoire de Fabrice, 45 ans qui reçoit la visite opportune de… Fabrice (lui-même), 15 ans, directement venu de 1987. Et c’est aussi celle de Natacha, qui connaît très bien les deux (Fabrice). Émotion, rire, tendresse et nostalgie quand les deux époques se télescopent pour dévoiler les couleuvres avalées de l’enfance, les monstres, les blessures mises de côté, les amours…

Mercredi 4 mai, 20h

Jonglerie musicale : Les frères Colle (festival Komidi)

Musique, jonglerie, humour, sont autant de domaines que Les Frères Colle (re)visitent à leur manière. Ce trio fraternel et percutant vous transportera avec talent, fantaisie et fougue, au cœur d’un univers d’originalité et de performance.

Jeudi 5 mai, 20h

Vendredi 6 mai, 20h

- Théâtre Vladimir Canter

Concert Aurus

Aurus, c'est un mirage moderne. L'incarnation de nos contradictions. Après la polyphonie transgressive des 3somesisters, Aurus aka Bastien Picot distille le Maloya de ses racines dans un écrin pop orchestral et percussif, rappelant Nakhane, Peter Gabriel ou Woodkid. Après des performances remarquées au MaMa, au Sakifo, aux Bars en Trans ou encore aux Francofolies de La Réunion, Aurus devient artiste Révélation du Chantier des Francofolies pour l’année 2021 et Coup de cœur de la Confédération des Francofolies.

Mercredi 4 mai, 20h

- Théâtre du Grand Marché

Danse Cie Morphose : Souffle

Dernier volet de son triptyque La révolte et l’intime - après La Révolte des papillons et le solo Et mon cœur dans tout cela ? - la chorégraphe Soraya Thomas dévoile Souffle. Celui du vent, d’une respiration, d’un moment suspendu, du bruissement du mouvement… Le souffle sous toutes ses formes est au centre de cette nouvelle création consacrée à l’exploration des liens de l’intime et du clan lorsqu’autour, le monde s’effondre.

Jeudi 5 mai, 19h

- Vavang’Art

Concert voix malgaches / tapas musicales avec Mamiso Trio

Les textes et compositions de Mamiso (prononcez Mamsou), ambassadeur de la grande île depuis les années 90 avec le groupe Senge, et ses acolytes Njiva et Cloé, sont inspirés, entre autres, par les traditions musicales du sud de son île natale. Interprétés a cappella ou accompagnés de percussions corporelles ou instrumentales, de divers instruments acoustiques, parfois chorégraphiés, les chants alternent des mélodies harmonisées et des parties plus théâtrales, formant un patchwork poétique à l’image des fêtes dans les villages de brousse.

Vendredi 6 mai, 19h30

- Association Ankraké

Danse Cie Morphose : Souffle

Dernier volet de son triptyque La révolte et l’intime - après La Révolte des papillons et le solo Et mon cœur dans tout cela ? - la chorégraphe Soraya Thomas dévoile Souffle. Celui du vent, d’une respiration, d’un moment suspendu, du bruissement du mouvement… Le souffle sous toutes ses formes est au centre de cette nouvelle création consacrée à l’exploration des liens de l’intime et du clan lorsqu’autour, le monde s’effondre.

Vendredi 6 mai, 20h

- Musée Stella Matutina

Concert maloya Danyèl Waro

Danyèl Waro est resté fidèle à la tradition acoustique du maloya, le blues de La Réunion, et il en est le "héros" reconnu. Musicien et poète, il sait faire chanter le créole avec une émotion à nulle autre pareille.

Vendredi 6 mai, 20h

- Téat Plein Air

Concert Lorkès Bann Dalon

Les âmes rieuses de Joron, Arlanda et Lacaille dansent depuis 10 ans dans la poussière soulevée par leurs concerts. Après avoir été à la manœuvre pour les deux belles soirées des 50 ans du Téat Plein Air, et pour fêter ce bel anniversaire, la bande de copains créoles s’empare pour un soir des étoiles du Plein Air.

Vendredi 6 mai, 20h

- La Cité des Arts

Concert piano classique Congyu Wang et Jean-Marc Luisada

Soliste virtuose, récitaliste aguerri, spécialiste de la musique de chambre… Congyu Wang a plusieurs cordes à son piano. Il a commencé à pratiquer son instrument à l’âge de 3 ans, et sa maîtrise est impressionnante. Le jeune pianiste singapourien a été à bonne école. Il a fait ses études à l’Ecole Normale de Musique de Paris, sous la houlette de pianistes de renom : Jean-Marc Luisada (également présent) et Odile Catelin-Delangle. Puis, il a approfondi ses connaissances à la Schola Cantorum auprès de l’unique élève de Francis Poulenc, Gabriel Tachino.

Vendredi 6 mai, 20h