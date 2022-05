On a coutume de dire " En mai, fais ce qu'il te plaît " !Alors voilà : cirque, festival Komidi, musique locale, musique du monde, jeune public, cinéma... Le choix est vaste. Les fans de Marvel seront aux petits oignons avec la sortie dans les salles obscures de Docteur Strange in the multiverse of madness. Nous concernant, nous avons deux coups de coeur ce week-end : coté Ouest, la super bande de potes de Lorkès Bann Dalon (Téat Plein Air) qu'on ne présente plus et côté Est, l'hyperactive et talentueuse Mélanie Pérès (Le Bisik). Et entre les deux ? On vous propose de laisser vibrer votre corde sensible avec le concert de solidarité en faveur des millions de réfugiés ukrainiens au parc Expobat de Saint-Paul. Le concert de Danyèl Waro prévu ce vendredi soir au musée Stella Matutina, lui, est hélas annulé, le chanteur ayant annoncé sur sa page Facebook une blessure. (Photo DR)

• Au cinéma

- L’homme de Dieu

Exilé injustement, condamné sans jugement, calomnié sans motif. La vie, les épreuves et les tribulations d’un homme de Dieu, Saint Nectarios d'Égine, qui supporta jusqu’au bout la haine injuste de ses ennemis tout en prêchant la parole de Dieu sans relâche. Ce film hommage nous permet de partager les valeurs de Nectaire d'Égine ayant vécu de 1846 à 1920, dans l'Empire ottoman. À l'époque, la religion avait une tout autre influence sur le monde.

Cinépalmes, durée 1h49

- Entre les vagues

Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. Elles ont l’énergie de leur jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance. Deux meilleures amies, l'envie de découvrir le monde. Margot et Alma sont inarrêtables et inséparables. Le film d’Anais Volpé n’oublie jamais de parler de cette jeunesse qui saisit chaque instant pour s’autoriser à rêver plus grand. Il se focalise aussi sur l’éphémère, sur ce qu’il y a de précieux à brûler, intensément, dans ce que cela peut avoir de cruel mais aussi de sublime.

Cinéma Le Cristal, durée 1h40

- Docteur Strange in the multiverse of madness

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. Réalisé par Sam Raimi, Docteur Strange in the multiverse of madness est le film le plus attendu de l'année 2022 pour les fans de Marvel, après la sortie d'un No Way Home.

Ciné Cambaie et Cinépalmes, 2h06

- Azuro

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. Un climat déréglé. Un village coincé entre la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas de portable. Des amis qui se connaissent trop bien. Rien à faire. Ou si peu. Les vacances. Et puis arrive un bateau. Et de ce bateau, descend un homme mystérieux… Adaptation des "Petits chevaux de Tarquinia" de Marguerite Duras, ce film nous emmène dans les interrogations des quadras sur l'amour, l'amitié, le couple.

Ciné Cambaie, 1h44

• Dans le reste de l’agenda

- Le Santa Cruz

Concert rock EZ (sans) The Mango Acids

EZ est né dans la nation où Rock'n'Roll, Folk, Blues, Psyché et Pop Music ne sont pas des reliques poussiéreuses démodées, mais plutôt la B.O. d'un idéal universel et intemporel.

Vendredi 6 mai, 19h

- Théâtre Luc Donat

18e Festival du Film d’aventure de La Réunion

Une nouvelle occasion de s’émerveiller devant les épopées hors du commun de ces baroudeurs des temps modernes, qu’elles se déroulent à pied, à vélo ou sur une planche de surf. Entre autres réjouissances, le cru 2022 vous transportera sur d'immenses parois et sur la plus grosse vague du monde.

Vendredi 6 mai, 19h30

Samedi 7 mai, 14h30 et 19h30

- Lespas

Jonglerie musicale : Les frères Colle (festival Komidi)

Musique, jonglerie, humour, sont autant de domaines que les frères Colle (re)visitent à leur manière. Ce trio fraternel et percutant vous transportera avec talent, fantaisie et fougue, au cœur d’un univers d’originalité et de performance.

Vendredi 6 mai, 20h

Samedi 7 mai, 16h

- Théâtre Cie Afag : D’Artagnan hors-la-loi (festival Komidi)

D’Artagnan débarque de sa province, provoque trois mousquetaires, tombe amoureux, affronte une flopée de gardes dans des combats hallucinants, traverse deux fois la Manche et se heurte de front au Cardinal. C’est une épopée haletante, une narration décomplexée, mais aussi un gant jeté à l’esprit de sérieux, au matérialisme bourgeois, à toute médiocrité, le tout en alexandrins sonnants et trébuchants.

Samedi 7 mai, 20h

- Vavang’Art

Concert voix malgaches / tapas musicales avec Mamiso Trio

Les textes et compositions de Mamiso (prononcez Mamsou), ambassadeur de la grande île depuis les années 90 avec le groupe Senge, et ses acolytes Njiva et Cloé, sont inspirés, entre autres, par les traditions musicales du sud de son île natale. Interprétés a cappella ou accompagnés de percussions corporelles ou instrumentales, de divers instruments acoustiques, parfois chorégraphiés, les chants alternent des mélodies harmonisées et des parties plus théâtrales, formant un patchwork poétique à l’image des fêtes dans les villages de brousse.

Vendredi 6 mai, 19h30

Concert musique du monde / tapas musicales avec Erika Lernot

Choriste de nombreuses années sur les scènes du monde, Erika Lernot présente son projet "le voyage", mêlant toute la richesse des influences dont elle s'est nourrie ces dernières années. Des Antilles à l'Afrique, des rythmes insensés du Cap-Vert aux mélodies soul de l'enfance, le groove d'un côté, la sensibilité de l'autre, découvrez un voyage du cœur pour une musique de l'âme.

Samedi 7 mai, 20h

- La Cerise

Concert Samba Estrela

Des sambas… Des vrais sons purs aux racines du style tels qu’il sont joués au fond de la cour ou autour de la table à Rio, invitant tout le monde à chanter et danser.

Vendredi 6 mai, 20h

Concert Malaya San Mélé

San Mélé, ce sont 7 musiciens originaires de Trois-Bassins. Dans un style maloya électro acoustique, ils évoquent " nout kozé, nout zistoir ".

Samedi 7 mai, 20h

- Association Ankraké

Danse Cie Morphose : Souffle

Dernier volet de son triptyque La révolte et l’intime - après La Révolte des papillons et le solo Et mon cœur dans tout cela ? - la chorégraphe Soraya Thomas dévoile Souffle. Celui du vent, d’une respiration, d’un moment suspendu, du bruissement du mouvement… Le souffle sous toutes ses formes est au centre de cette nouvelle création consacrée à l’exploration des liens de l’intime et du clan lorsqu’autour, le monde s’effondre.

Vendredi 6 mai, 20h

- Téat Plein Air

Concert Lorkès Bann Dalon

Les âmes rieuses de Joron, Arlanda et Lacaille dansent depuis 10 ans dans la poussière soulevée par leurs concerts. Après avoir été à la manœuvre pour les deux belles soirées des 50 ans du Téat Plein Air, et pour fêter ce bel anniversaire, la bande de copains créoles s’empare pour un soir des étoiles du Plein Air.

Vendredi 6 mai, 20h

Humour / D’jal à cœur ouvert

Toujours à cent à l'heure, toujours déjanté, D'Jal c'est toujours plus de rire mais surtout toujours plus d'amour. Il entremêle les accents des quatre coins du monde et bien entendu le “Portugais” et redonne vie à ses personnages fétiches. " A cœur ouvert ", D'Jal nous entraîne dans un véritable hymne à la vie. Avec générosité et sincérité, il se confie et nous fait passer du rire aux larmes. Ascenseur émotionnel garanti.

Samedi 7 mai, 20h

- La Cité des Arts

Concert piano classique Congyu Wang et Jean-Marc Luisada

Soliste virtuose, récitaliste aguerri, spécialiste de la musique de chambre… Congyu Wang a plusieurs cordes à son piano. Il a commencé à pratiquer son instrument à l’âge de 3 ans, et sa maîtrise est impressionnante. Le jeune pianiste singapourien a été à bonne école. Il a fait ses études à l’Ecole Normale de Musique de Paris, sous la houlette de pianistes de renom : Jean-Marc Luisada (également présent) et Odile Catelin-Delangle. Puis, il a approfondi ses connaissances à la Schola Cantorum auprès de l’unique élève de Francis Poulenc, Gabriel Tachino.

Vendredi 6 mai, 20h

- Le Toit

Concert hommage à Claude Nougaro avec Nougarun

Un hommage vibrant a la musique de Claude Nougaro, interprété par des musiciens amoureux de jazz : Luc Joly au saxophone, Romuald Drouard à la guitare, Eric Lucilly à la batterie, Pablo Aispuro à la contrebasse et Thibaud Mantoux au chant.

Vendredi 6 mai, 20h30

Concert Henry Romignac Trio

Un trio dynamique, coloré et harmonieux pour accompagner une voix douce et sensuelle. Sur un répertoire allant de Firmin Viry, Alain Peters à Djavan, J.Gilbero, A.Jobim. Avec Helena Escorcio au chant, David Felix à la basse, Ludo Perez à la batterie et Henry Romignac au piano /chant.

Samedi 7 mai, 20h30

- Le Bisik

Concert pop méga électro Mélanie Pérès

Après l’aventure de groupe avec son ancien combo musical et un livre en créole mauricien, Mélanie Pérès a fait un retour sur scène en triomphe, en 2019, remportant la 2e édition du concours Konpoz to Lamizik. Elle poursuit sa route artistique avec un éventail de projets pour partager ses inspirations éclectiques. Auteure, compositrice, chanteuse, elle s’affirme également dans l’univers littéraire mauricien comme romancière, scénariste et comédienne.

Vendredi 6 mai, 20h30

- Parking Champ Fleuri

Le cirque Au pays des rêves

Un spectacle de cirque inédit où vous découvrirez un monde plein de magie avec des artistes internationaux qui présenteront entre autres leur numéro d'équilibre, leur numéro aérien, en compagnie de Mickey, Minnie, La fée clochette, Cendrillon et bien d'autres personnages. En exclusivité cette année, le monde animal et le monde sous marin vous sera dévoilé sous forme d'Hologramme 5D, de 5 mètres de hauteur et de 10 mètres de longueur.

Vendredi 6 mai, 18h

- Aloha Café

Projection + Concert Do not blink + Sibu Manaï & Dilo

Au programme, la projection du film de surf "Do Not Blink de Lilian (Boe Bros) et Norman de Bourbon, puis concert de la magnifique Justine Mauvin aka Sibu Manaï et Dilo, une fois bien lancé(e)s, c'est Virtual Malicious qui prend le contrôle des platines.

Samedi 7 mai, 18h30

- Parc Expo Bat

Concert Unis pour l’Ukraine

Concert de Solidarité contre la guerre en Ukraine et en particulier les millions de réfugiés. Tous les fonds générés par cet évènement seront reversés à la Caritas Ukraine. Présenté et animé par Marie-Alice Sinaman et Brice Liie, retrouvez sur scène Soan, Mickael Pouvin, Missty, Manu Kdé, Séga'El, Benjam et pleins d'autres encore...

Samedi 7 mai, 19h

- Les Trois Brasseurs (Saint-Pierre)

Concert Malaya à cordes Kervéli

Le groupe Kervéli se dit aussi bien influencé par Bach, Paganini, Eric Clapton... que par Tricodpo, Zanmari Baré, Danyèl Waro, Maya Kamaty ou Grèn Sémé. Les instruments à cordes (violon, violoncelle, guitare..) se mêlent au kayamb pour un voyage musical exceptionnel. Entre maloya et romance, leur musique ne vous laissera pas indifférent !

Samedi 7 mai, 19h

- Au Four Mao

Concert Nikki Nerver Dies + Mlle Rouge

Nikki Nerver Dies est un groupe d'Electro rock formé à La Réunion en 2020 qui propose un voyage à la redécouverte de nos lieux communs musicaux et cinématographiques, de nous réapproprier nos influences pour mieux s’en détacher, repousser les frontières formelles du rock par des couleurs résolument électro. Quant à Mlle Rouge, certains aiment à dire que leur esprit cabaret laisse vagabonder l’imagination ! Leur répertoire musical, constitué de reprises et de compositions, se balade à travers différents univers au service des mots et des émotions. Tantôt jazzy ,ou humoristique, tantôt rock ou balade.

Samedi 7 mai, 19h30

- Le Zinc

Concert punk rock Tutkatukas + Pluto Crevé + DJ Slip

Envie de punk hardcore ? Vous serez servis ! En plus des deux groupes, la soirée sera animée par l'excellent DJ Slip en personne.

Samedi 7 mai, 20h

- Kabardock

Concert funk rock M’Godro / Mounawar

Curieux de nature, Mounawar n’a aucun interdit musical et s’ouvre à toutes les musiques du monde. Nourri des expressions traditionnelles qui ont habité son enfance telles que le Twarab et le M’godro, qui lui donnent sa singularité et son grand sens de l’improvisation, Mounawar va aussi s'abreuver aux sources du rock, du blues, du funk, voire de la folk, mais toujours avec une approche hautement énergique et débridée. N'oubliez jamais que son lieu d'expression favori, reste avant tout la scène : showman dans l'âme, ambianceur devant l'éternel, un concert de Mounawar est toujours synonyme de générosité et de partage !

Samedi 7 mai, 20h30

Concert Jean-Pierre Boyer et Médérice

Depuis plus de quarante ans, Jean-Pierre Boyer s'est fait le chantre de l’hymne à l'amour avec un succès jamais démenti. Qu'il le chante en français ou en créole, sur des airs séga ou plus teintés bossa nova, le public le suit encore et toujours. À une époque où tout se veut toujours plus "fast", il ne peut qu'être bénéfique de s'accorder un peu de "slows". Il partagera la scène avec une étoile, non pas montante, mais déjà au firmament, du séga 974 : Médérice, déjà accueillie récemment au Kabardock aux côtés de Missty, Clara et Sista Flo pour le concert "Fanm Dofé".

Dimanche 8 mai, 16h

- Parc du Colosse

La DMX Production et la ville de Saint-André présentent le DMX Live Comme Back pour son 15e anniversaire, un événement exceptionnel dans l’Est !

Samedi 7 mai, 18h30

- Sud de l’île

Théâtre, marionnette, opéra comique, jeune public, improvisation, humour, conte, clown, théâtre musical

Le festival Komidi se déploie dans tout le sud de la Réunion, jusqu’au 15 mai.

Toute la programmation sur le lien suivant : https://komidi.re

• La semaine prochaine

- Lespas

Théâtre La Cie A : Rave 1995 (festival Komidi)

Rave 1995 est la chronique d’une époque, une photographie d’une bande de quatre amis, en plein rite initiatique du passage à l’âge adulte, un récit d’apprentissage avec fête et amitié comme art de vivre. L’histoire universelle d’une génération qui voulait changer le monde, qui refusait ce système de société qu’on voulait lui imposer, qui installait les bases d’une conscience écologique, une génération qui rêvait d’ailleurs, d’autres choses, d’un autre système… prête à tout inventer.

Lundi 9 mai, 20h

Théâtre Dreamdust Production / L’île de Tulipatan (festival Komidi)

Sur l’île mystérieuse de Tulipatan, le duc cacatois XXII rêve d’avoir un fils pour assurer sa descendance, mais son épouse ne lui donne que des filles, que le duc fait noyer avec indifférence.

Mardi 10 mai, 20h

Mercredi 11 mai, 20h

Théâtre, humour, clown Cie El Pero Azul Teatro / Globe Story

Globe story est une histoire d’amour, une histoire d’humour. Un coup de foudre unit pour toujours les vies de Greta et Max. Ils auront un beau bébé, passeront leur lune de miel sur un bateau de croisière, poursuivront un amant, danseront sous la tempête et se moqueront de la maladie dans un hôpital déluré. Ils vivront de manière passionnée leurs aventures, jusqu’à finir, littéralement, avec le cœur sur la main.

Jeudi 12 mai, 20h

Théâtre, humour Cie Les Petites Vadrouilles / Tête de gondole (festival Komidi)

La rencontre explosive d’un ancien présentateur TV aigri, reconverti en animateur de supermarché et d’un manutentionnaire tatillon et buté que la vie n’a pas épargné. Deux hommes qui tentent de se reconstruire, toujours emprisonnés dans leur passé. Une pièce qui pourrait sombrer dans le drame psychologique si les personnages n’étaient pas aussi atypiques !

Vendredi 13 mai, 20h

- TÉAT Champ Fleuri

Théâtre jeune public Le parfum d’Edmond (Cie Baba Sifon)

Cette pièce met en scène deux femmes lancées à la recherche du parfum qui enchantait leur enfance : celui d’une défunte et adorable grand-mère. S’attachant au jeune Edmond Albius, l’enfant esclave qui découvrit le processus de pollinisation de la vanille, cette performance qui relève autant de la comédie que de la manipulation d’objets, est un récit initiatique et didactique sur notre patrimoine historique et végétal.

Mardi 10 mai, 19h

- Château Morange

Jeune public Cinémarmailles

À l’occasion de cette nouvelle édition du Festival Cinémarmailles, La Lanterne Magique vous emmène dans un voyage dans le temps à la rencontre des pionniers du cinéma : Auguste et Louis Lumière, Georges Méliès, Charles Pathé, Léon Gaumont et Alice Guy ! L’édition 2022 de ce festival leur rendra hommage, à travers une programmation de films, de spectacles et d’ateliers. Mercredi 11 mai, 9h

Cinéconcert Bim Bam Buster

Oubliez le vieux piano mécanique. Ici, c’est le vibraphone de David Fourdrinoy qui redonne vie à 2 films de Buster Keaton. 2 films drôles et charmants. Le vibraphone…, s’il n’y avait que ça ! Mais le musicien ne s’est pas limité à son instrument de prédilection, il s’est entouré pour agrémenter ses compositions d’une carotte, d’une roue de vélo, d’une cloche, d’une grosse caisse, d’une balle qui fait de la lumière, d’un marteau, de 3 cochons en plastique et d’une poêle à frire… On aurait presque du mal à quitter des yeux cet homme-orchestre tellement attachant si les 2 films qu’il a choisis – L’épouvantail et Malec, champion de golf – n’étaient pas si désopilants.

Vendredi 13 mai, 19h

- Vavang’Art

Ateliers découvertes Circle Songs

Le " Circle Songs " est un ancien principe de chant " a cappella " en groupe selon lequel un chef de chœur attribue à un cercle de choristes des"boucles" mélodiques, harmoniques, rythmiques ou autres, inspirées d’influences africaines, latines, groove, folklore traditionnel ou jazz, et en improvisant par-dessus.

Mercredi 11 mai, 18h

Concert jazz tapas musicales avec John Keltrain

Un laboratoire qui transmet des étincelles et donne à entendre " l’inentendu "... Qui sème de nouvelles graines sur des terres fertiles à lʼimprovisation, l’intégration des machines, des saxophones et des flûtes créent un jardin sonore à perte de vue.

Vendredi 13 mai, 19h30

- Le Toit

Concert cabaret déjanté Lady La Fée

7 ans déjà que Lady La Fée écume les scènes avec son show “hors norme” ! C’est festif, émotionnel, fédérateur, humoristique et plein de belles énergies.

Mercredi 11 mai, 20h

- Théâtre Vladimir Canter

Concert électro trip hop Mù avec Klowdy en première partie

Mù propose une partie de cache-cache à visage découvert dans les chemins de traverse : entre électro, pop, et trip hop ; les textes écrits en créole ramènent l’envolée aux contours de notre île et de sa richesse poétique. Quant à Klowdy, avec des textes simples et positifs, elle veut pouvoir rassembler autour de sa musique, que chacun se reconnaisse à sa façon dans sa prose. Elle parle d’amour, de partage, du respect des valeurs humaines, mais aussi de l’estime de soi, de s’assumer tel que l’on est.

Mercredi 11 mai, 20h

- Le Kerveguen

Concert éthio jazz Arat Kilo, Mamani Keïta, Mike Ladd avec Madiakanou en première partie

Swing ébouriffant, fulgurances vocales et spoken word aiguisé c’est le programme de cette soirée endiablée. C’est sûr, le groove fiévreux de cette formation réveillera votre déhanché.

Vendredi 13 mai, 19h

- Théâtre Les Bambous

Théâtre Eric Bouvron et Vincent Roca : Danlor, l’insolent Roland Garros

Nous sommes à l’orée du XXe siècle : l’automobile et l’aviation sont à leurs débuts. Chaque semaine de nouveaux records d’altitude, de vitesse et de distance sont battus. Destiné à suivre les pas de son père avocat, Danlor, séduit par ces machines fascinantes, préfère se lancer et jouer sa vie en relevant ces nouveaux défis. Au départ, c’est une aventure entre copains : rouler plus vite, voler plus loin, monter plus haut. Puis la rage de dépasser les limites s’empare de lui – il veut être le meilleur. Tout lui réussit. Il devient même la coqueluche de Paris et son rêve prend forme : son nom s’inscrira dans l’histoire des hommes, parmi ceux qui ont bravé l’impossible. Danlor, arriviste et charmeur, n’a peur de rien.

Vendredi 13 mai, 20h

- Téat Plein Air

Concert blues soul Sarah McCoy

Elle avait conquis le TÉAT Plein Air en 2020 avec sa voix rauque et sensible, ses chansons trempées du blues ensorcelé du bayou, son panache débonnaire au piano et ses allures de punk amoureuse. Elle revient avec son nouvel album ! Trésor caché de la Louisiane, Sarah McCoy a longtemps régné sur les piano-bars de la Nouvelle Orléans avant de subjuguer le pianiste Chilly Gonzales, qui organise en 2017 l’enregistrement de son premier disque sur le label Blue Note, Blood Siren, et lance cette musicienne hors-norme à la conquête de l’Europe.

Vendredi 13 mai, 20h

- Théâtre Luc Donat

Cirque, musique, clown Les Rois Vagabonds / Concerto pour deux clowns

Virtuosité classique, pitreries, acrobaties de haute volée, mime, quelques mots à peine : voilà dix ans que les Rois Vagabonds promènent leur création bariolée et rêveuse sur la route, enchantant petits et grands aux quatre coins du globe. Derrière leur nez rouge, leur maquillage outrancier et leurs costumes extravagants, ces clowns se livrent sans fard. Tour à tour hilarant, gracieux, grotesque, ce spectacle universel séduit par son inventivité et sa poésie.

Vendredi 13 mai, 20h

- Le Bisik

Concert Malaya hip hop / Fayazer

D’abord influencé par ses valeurs culturelles, Fayazer est bercé, dès le plus jeune âge, au son du maloya. Par la suite, il explore le reggae dance hall et les sounds systems, jusqu’à affiner sa propre vibe. Fayazer puise son inspiration à travers ses racines et l’histoire de son peuple. Métissé et forcément lié à l'histoire de l’esclavage, l’album " Empire Maron ", sorti en 2021, est l'aboutissement d'années de recherches et de création pour l'équipe artistique. Avec cette nouvelle musique, Fayazer entend bien casser les codes et rassembler les consciences !

Vendredi 13 mai, 20h30

- Parc Expobat

Concert raggae

Le reggae est enfin de retour à La Réunion ! Retrouvez sur la scène d'Expobat Saint-Paul une sélection d'artistes reggae tendance (Jah Mason, Turbulence, Meta Dia / Crosby, Mighty Lion & Ratman...)

Vendredi 13 mai, 19h

- Auditorium Pierre Roselli (musée Stella Matutina)

Concert Jazz Club de La Réunion

Fondé en 1976 le Jazz Club de La Réunion est un des plus anciens Jazz Club de France qui compte une vingtaine de musiciens, tous passionnés de jazz et de la formule " big band ", et surtout de la grande période américaine de Count Basie, Duke Ellington. L’ensemble est aujourd’hui sous la direction du pianiste Jérôme Vaccari. Les 18 musiciens inspirés du Jazz Club, et leur chanteuse Elea Rieux vous préparent une soirée pleine d’énergie, de swing, et de glamour !

Vendredi 13 mai, 20h

- Cathédrale de Saint-Denis

Concert L’Enfance du Christ produit par le Conservatoire à Rayonnement Régional

L'Enfance du Christ est créée dans son intégralité le 10 décembre 1854 à la salle Herz, sous la direction de Berlioz lui-même, et remporte d'emblée le plus vif succès. Celui-ci ne se démentira pas au fil des années.

Vendredi 13 mai, 20h