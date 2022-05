Des festivals en veux-tu en voilà ! Détak Baro, Komidi, Cinémarmailles, Leu Tempo, festival reggae et zouk... Les vacances s'annoncent riches culturellement parlant. De quoi largement occuper petits et grands. Alors que vos bambins et vous soyez plutôt fans de musique, de lecture, d'art du cirque, de théâtre, il y aura forcément quelque chose adapté à votre tribu. À moins que vous ne préfériez passer votre samedi soir au musée à l'occasion de la Nuit européenne des musées ! Nous concernant, notre coup de coeur va au Salon du Livre Athéna, une véritable librairie à ciel ouvert dans les jardins de la plage à Saint-Pierre où vous pourrez rencontrer pas moins de 135 auteurs et 35 éditeurs. (Photo DR)

Au cinéma

- Le Chêne

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

C'est merveilleux de fraîcheur, de tendresse, et de beauté. Ces images volées à l'intimité de la forêt sont un beau récit poétique et un enseignement donné aux hommes.

Ciné Cambaie, durée 1h20

- Le médecin imaginaire

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre coins de la planète... Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute et tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le moins inattendue...

La rencontre de deux univers à l’opposé l’un de l’autre, ainsi que deux personnes menant deux vies aux antipodes l’une de l’autre. L’élément marquant et structurant de l’histoire est bien cette relation d’amitié et d’entraide qui va se nouer entre Alex et Abdel Kader.

Cinépalmes, durée 1h25

- Ténor

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.

Les histoires d’univers et d'êtres opposés qui se rencontrent (se défient puis s'allient) sont souvent synonymes de succès au cinéma et ce film mériterait de ne pas déroger à la règle.

Cinépalmes, 1h40

- The Northman

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui s'empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier viking capable d'entrer dans une fureur bestiale, qui pille et met à feu, avec ses frères berserkir, des villages slaves jusqu'à ce qu'une devineresse lui rappelle son vœu de venger son père, de secourir sa mère et de tuer son oncle. Il embarque alors sur un bateau pour l'Islande et entre, avec l'aide d'Olga, une jeune Slave prise comme esclave, dans la ferme de son oncle, en se faisant lui aussi passer pour un esclave, avec l'intention d'y perpétrer sa vengeance.

Avec cette reconstitution scrupuleuse de la culture nordique au Xe siècle, le réalisateur américain Robert Eggers signe un film ambitieux et épique.

Ciné Cambaie, 2h17

Dans le reste de l’agenda

- La nuit européenne des musées

Musée du sel, musée Léon Dierx, musée de Villèle, muséum d’histoire naturelle, Artothèque et lazaret de la Grande Chaloupe sont ouverts ce samedi soir jusqu’à minuit.

Le programme à retrouver sur le lien suivant : https://www.departement974.fr/agenda/nuit-des-musees-14-mai-2022

Samedi 14 mai, de 19 heures à minuit

- Pôle culturel de trois Bassins

Festival Détak Baro, théâtre et concerts jeune public

La 6e édition du festival Détak Baro est de retour. Cela se passe à l'Alambic, pôle culturel de Trois-Bassins. Au programme de la danse, de la musique, des acrobaties.... Et pleins d'animations qui ne pourront que vous plaire. Ce festival est consacré aux arts de la rue et du cirque, avec des prestations artistiques et culturelles en son et lumière : spectacles, shows, concerts...

Le programme est à retrouver sur le lien suivant : https://www.ouest-lareunion.com/agenda/les-communes-bougent/festival-detak-baro-6eme-edition-a-trois-bassins

Vendredi 13 mai

Samedi 14 mai

- Jardins de la plage à Saint-Pierre

Salon du livre Athéna : contes, rencontres et ateliers

C’est une véritable librairie à ciel ouvert qui s’installe à Saint-Pierre. Pas moins de 135 auteurs et 35 éditeurs se donnent rendez-vous dans les jardins de la plage.

Jusqu’au 15 mai

- Sud de l’île

Théâtre, marionnette, opéra comique, jeune public, improvisation, humour, conte, clown, théâtre musical

Le festival Komidi se déploie dans tout le sud de la Réunion, jusqu’au 15 mai.

Toute la programmation sur le lien suivant : https://komidi.re

- Lespas

Théâtre, humour Cie Les Petites Vadrouilles / Tête de gondole (festival Komidi)

La rencontre explosive d’un ancien présentateur TV aigri, reconverti en animateur de supermarché et d’un manutentionnaire tatillon et buté que la vie n’a pas épargné. Deux hommes qui tentent de se reconstruire, toujours emprisonnés dans leur passé. Une pièce qui pourrait sombrer dans le drame psychologique si les personnages n’étaient pas aussi atypiques !

Vendredi 13 mai, 20h

- Château Morange

Projections jeune public

À l’occasion de cette nouvelle édition du Festival Cinémarmailles, La Lanterne Magique vous emmène dans un voyage dans le temps à la rencontre des pionniers du cinéma : Auguste et Louis Lumières, Georges Méliès, Charles Pathé, Léon Gaumont et Alice Guy ! Hommage leur est rendu à travers une programmation de films, de spectacles et d’ateliers.

Vendredi 13 mai, 19h

Samedi 14 mai, 9h

Dimanche 15 mai, 9h

Lundi 16 mai, 9h

- Vavang’Art

Concert jazz tapas musicales avec John Keltrain

Un laboratoire qui transmet des étincelles et donne à entendre " l’inentendu "... Qui sème de nouvelles graines sur des terres fertiles à lʼimprovisation, l’intégration des machines, des saxophones et des flûtes créent un jardin sonore à perte de vue.

Vendredi 13 mai, 19h30

- Concert rock blues créole Patchwork

Composé de 7 musiciens, le groupe Patchwork, comme son nom l'indique, présente une musique de plusieurs couleurs. Son répertoire associe des compositions personnelles*, ainsi que différentes interprétations de morceaux du répertoire international : traditionnels malgache et créole, blues, rock…

Samedi 14 mai, 19h30

- Concert brunch en fanfare avec May La Tôl et invités

Byin Mayé, créé en 2000, est un joyeux rassemblement amateur de soufflants et de percussionnistes qui écume en rouge et or les scènes et les rues de la Réunion et de l'océan Indien depuis plus de 20 ans, avec plus de 300 spectacles, de nombreux voyages et plein d’aventures et de rencontres à son actif. LA fanfare réunionnaise de référence ! Les Mok'n Tôle, tous nouveaux sur la scène réunionnaise, est un groupe de steelpan local avec un répertoire très varié qui sort largement des standards calypso pour visiter le répertoire réunionnais... Ambiance assurée !

Dimanche 15 mai, 13h

- Le Kerveguen

Concert éthio jazz Arat Kilo, Mamani Keïta, Mike Ladd avec Madiakanou en première partie

Swing ébouriffant, fulgurances vocales et spoken word aiguisé c’est le programme de cette soirée endiablée. C’est sûr, le groove fiévreux de cette formation réveillera votre déhanché.

Vendredi 13 mai, 19h

- Théâtre Les Bambous

Théâtre Eric Bouvron et Vincent Roca : Danlor, l’insolent Roland Garros

Nous sommes à l’orée du XXe siècle : l’automobile et l’aviation sont à leurs débuts. Chaque semaine de nouveaux records d’altitude, de vitesse et de distance sont battus. Destiné à suivre les pas de son père avocat, Danlor, séduit par ces machines fascinantes, préfère se lancer et jouer sa vie en relevant ces nouveaux défis. Au départ, c’est une aventure entre copains : rouler plus vite, voler plus loin, monter plus haut. Puis la rage de dépasser les limites s’empare de lui – il veut être le meilleur. Tout lui réussit. Il devient même la coqueluche de Paris et son rêve prend forme : son nom s’inscrira dans l’histoire des hommes, parmi ceux qui ont bravé l’impossible. Danlor, arriviste et charmeur, n’a peur de rien.

Vendredi 13 mai, 20h

- Téat Plein Air

Concert blues soul Sarah McCoy

Elle avait conquis le TÉAT Plein Air en 2020 avec sa voix rauque et sensible, ses chansons trempées du blues ensorcelé du bayou, son panache débonnaire au piano et ses allures de punk amoureuse. Elle revient avec son nouvel album !

Vendredi 13 mai, 20h

Samedi 14 mai, 20h

- Théâtre Luc Donat

Cirque, musique, clown Les Rois Vagabonds / Concerto pour deux clowns

Virtuosité classique, pitreries, acrobaties de haute volée, mime, quelques mots à peine : voilà dix ans que les Rois Vagabonds promènent leur création bariolée et rêveuse sur la route, enchantant petits et grands aux quatre coins du globe. Derrière leur nez rouge, leur maquillage outrancier et leurs costumes extravagants, ces clowns se livrent sans fard. Tour à tour hilarant, gracieux, grotesque, ce spectacle universel séduit par son inventivité et sa poésie.

Vendredi 13 mai, 20h

- Le Bisik

Concert Malaya hip hop / Fayazer

D’abord influencé par ses valeurs culturelles, Fayazer est bercé, dès le plus jeune âge, au son du maloya. Par la suite, il explore le reggae dance hall et les sounds systems, jusqu’à affiner sa propre vibe. Fayazer puise son inspiration à travers ses racines et l’histoire de son peuple. Métissé et forcément lié à l'histoire de l’esclavage, l’album " Empire Maron ", sorti en 2021, est l'aboutissement d'années de recherches et de création pour l'équipe artistique. Avec cette nouvelle musique, Fayazer entend bien casser les codes et rassembler les consciences !

Vendredi 13 mai, 20h30

- Parc Expobat

Concert raggae

Le reggae est enfin de retour à La Réunion ! Retrouvez sur la scène d'Expobat Saint-Paul une sélection d'artistes reggae tendance (Jah Mason, Turbulence, Meta Dia / Crosby, Mighty Lion & Ratman...)

Vendredi 13 mai, 19h

- Festival zouk

C’est parti pour la 6e édition du Festival Zouk au Parc Expobat de Saint-Paul ! Ça va zouker ferme.

Samedi 14 mai, 18h

- Auditorium Pierre Roselli (musée Stella Matutina)

Concert Jazz Club de La Réunion

Fondé en 1976 le Jazz Club de La Réunion est un des plus anciens Jazz Club de France qui compte une vingtaine de musiciens, tous passionnés de jazz et de la formule " big band ", et surtout de la grande période américaine de Count Basie, Duke Ellington. L’ensemble est aujourd’hui sous la direction du pianiste Jérôme Vaccari. Les 18 musiciens inspirés du Jazz Club et leur chanteuse Elea Rieux vous préparent une soirée pleine d’énergie, de swing, et de glamour !

Vendredi 13 mai, 20h

- Cathédrale de Saint-Denis

Concert L’Enfance du Christ produit par le Conservatoire à Rayonnement Régional

L'Enfance du Christ est créée dans son intégralité le 10 décembre 1854 à la salle Herz, sous la direction de Berlioz lui-même, et remporte d'emblée le plus vif succès. Celui-ci ne se démentira pas au fil des années.

Vendredi 13 mai, 20h

- Artothèque de Saint-Denis

Exposition Art en série limitée

Manifestation dédiée à l’édition contemporaine sous toutes ses formes. De l’estampe à la photographie, du livre à la revue spécialisée, l’objet, le livre d’artiste, le volume… Toutes les propositions de " print " et d’édition limitée et numérotée sont présentes à ce rendez-vous qui réunit une trentaine d’artistes, auteurs et éditeurs.

Samedi 14 mai, 14h

- La Cerise

Concert funk Saint John

Après 9 ans d'absence, Saint John, formation funk 100% made in Reunion, fait son grand retour scénique aux quatre coins de l'île. Pour l'occasion, le groupe a sorti son plus beau bateau de croisière pour vous embarquer dans un voyage ultra festif et très groovy. Tout droit sortis d'une bonne vieille série américaine des années 80, ses 8 musiciens n'ont qu'un objectif : faire danser le public jusqu'au bout de la nuit, sur de nouvelles compositions toujours plus clinquantes de cuivres et de guitare whawha, le tout porté par la légendaire voix de diva de Fred, la front woman de l'équipage.

Samedi 14 mai, 20h

- DJ Set bal la dépoussière DJ Licorne

Cerizou, cerizette, les reines de la menthe à l'eau et de la grenadine qui pétille ont pris le pouvoir sur le café amer des papas et les thé qui puent des mamans. Oui le brunch est annulé ce dimanche 15 mai car nous organisons un goûter boum avec... Dj Likorn, bal la dépoussière pour les enfants de 4 à 10 ans ! Dj set poétique pour danser avec tes potes.

Dimanche 15 mai, 15h

- Kabardock

Concert Ethiojazz, Arat Kilo, Mamani Keïta et Mike Ladd

Machine à groove, l’éthiojazz d’Arat Kilo est la rencontre de musiciens parisiens avec la fascinante richesse des musiques éthiopiennes. Sans jamais quitter les 70’ d’Addis-Abeba, le combo continue son voyage musical sans frontières. Dans " Visions of Selam ", nouvel opus du gang de Paname, Mamani Keita, diva malienne, croise ses fulgurances vocales avec le spoken word aiguisé de l’Américain Mike Ladd, portés par le swing ébouriffant d’Arat Kilo.

Samedi 14 mai, 20h30

La semaine prochaine :

- Salle Georges Brassens

Concert et théâtre d’impro Dernié Konsèr

Un groupe de musique improvisé où le public décide ensemble le nom de ce groupe et les titres de leurs plus grands succès. À la manière d’un concert hommage pour les plus grands fans,Dernié Konsèr fait la part belle à la musique improvisée. Un groupe qui n’a jamais existé mais dont le public est fan, c’est l’expérience que propose ce spectacle. Les musicien.nes restent les mêmes mais les chanteur.euse changent à chaque fois.

Mardi 17 mai, 20h

- Humour Comik 19

Véritable contre-pied de la situation sanitaire, Les Comik-19 s’emparent de l’actualité pour proposer au public un nouveau rendez-vous avec le virus… qui fait rire ! Au programme, un zembrocal humoristique avec Titi Le Comik, Maroni, Les Cabix, Ton Cousin, Mika H, Brice Liie, Soukouss Combat, Tony Boyer, Christian Dorseuil et Ruddy le Bavard. Le tout mixé par DJ M’Rick.

Vendredi 20 mai, 20h

- Saint-Leu

Le Festival Leu Tempo signe son grand retour. Toute la programmation à retrouver sur le lien suivant :

https://www.lesechoir.com/leutempo2022/leu-tempo-2022-spectacles/

- Lespas

Projection ciné d’îles Santyé Papangèr



Paul élève des cabris dans son arrière-cour, il reconnaît que ce qui l’intéresse ce n’est pas l’élevage, c’est le makinyonaz (intermédiaire qui achète et revend à la sauvette). Il n’est pas le seul adepte de cette pratique, il y a aussi Patrice le Gounifyol (ramasseur de bouteilles), Youssouf le réparateur de télés, Cindy la spécialiste des samoussas, Kakouk le tizanèr (qui soigne), Yohan le mécanicien de sa cité, Jean-Louis le coiffeur de son immeuble, et bien d’autres Bourkantèr (qui vivent de multiples activités non déclarées) ; autant d’Hommes Debout, symbolisant la lutte et la richesse réunionnaises.

Mercredi 18 mai, 19h

- Soirée de clôture du Festival du film d’aventure de La Réunion

Dix-huit septième édition du Festival du Film d’Aventure de La Réunion, le rendez-vous incontournable des amoureux d’évasion et de grands espaces. Une soirée qui viendra clôturer cette édition avec la projection du prix du public sélectionné parmi les six films en compétition cette année.

Jeudi 19 mai, 20h

- Concert classique Zoran Imsirovic

L’artiste est constamment à la recherche de nouvelles façons de rapprocher la musique du public. Il a fondé le festival de piano " Piano Summer " – le plus grand festival de piano d’Europe du Sud -, ouvert la série de concerts Classic dans le club, joué dans des lieux spéciaux comme Bahnwärter Thiel, Wanda Circus à Munich ou interprété “Music for 6 Pianos” de Steve Reich sous la direction de la Pinakothek der Moderne. Cette recherche de nouvelles voies se reflète dans son jeu authentique et très personnel.

Vendredi 20 mai, 20h

- La Cité des arts

Théâtre Les enfants de la Source / Tiloun dans son jardin

Le Jardin de Tiloun n’est pas un jardin comme les autres. C’est le lieu de toutes les rencontres, amicales ou fortuites. C’est aussi bien un grenier pour le quartier, qu’une école pour les enfants qui vagabondent. Ce qui est sûr, c’est que ce jardin est enchanté. Entrez-y et découvrez le bel hommage concocté par les enfants de La Source, pour un dada du quartier. Cette histoire s’écrit en musique, en poésie, en dessin et en comédie. Un hommage qui sert aussi de passage de flambeau.

Mercredi 18 mai, 20h

- Vavang’Art

Concert électro pop Tapas musicale avec La Sauce piquante

La Sauce piquante joue en trio leurs propres compositions pour vous emmener dans son univers electro pop blues humoristico pimenté. Un voyage dans les méandres sensuels de La Réunion. Vincent à la guitare, Hélène au chant et au korg monologue et Titi à la basse.

Jeudi 19 mai, 19h30

- Concert combo jazz et chansons péi Kombo

Formé autour de Mélanie Bourire, chanteuse, compositrice et percussionniste, avec Lise Van Dooren aux claviers et Frank Paco à la batterie, KoMBo redessine les contours de la chanson réunionnaise à la manière des combos de jazz ! KoMBo c'est un voyage où les harmonies comme les rythmiques sont exigeantes mais où les paysages musicaux se laissent contempler sans efforts.

Vendredi 20 mai, 19h30

- TÉAT Champ Fleuri

Théâtre Un chalet à Gstaad avec Josiane Balasko

Françoise et Jean-Jacques, très riches exilés fiscaux, s’apprêtent à recevoir un couple d’amis, Alicia et Grégoire. Lui est un industriel fils à papa, elle une aristocrate richissime et bête à manger du foin. Tout pourrait bien se passer, on est entre gens du monde (même si ce n’est pas forcément le même) si Alicia ne s’était entichée d’un coach spirituel, gourou sur les bords, qui les accompagne au dîner. Et forcément, le vernis va finir par craquer, surtout lorsque le gourou va leur annoncer le pire : leur fortune est menacée et leur " pognon de dingue " pourrait bien partir en fumée…

Jeudi 19 mai, 20h

- Le Zinc

Concert hip hop Rare Grooves / Karl Hungus et Fred Krom

Karl Hungus & Fred Krom, en extérieur, en plein milieu du Leu Tempo Festival, ou comment enjailler le sud de Saint-Leu !

Vendredi 20 mai, 18h

- Chateau Morange

Concert fonnkèr Salangane

Sur le fil d’une poésie créole, c’est l’île de La Réunion et ses histoires qui vous sont racontées. La famille, le respect et l'amour, voici les valeurs dont s’inspirent les textes de Salangane. A travers ses mots, cris et murmures, Stéphane Gaze exprime de façon sensible toutes ses émotions, son Fonnkèr. Ses paroles s’accompagnent d’instruments originaux comme le m’bira (clavier zimbabwéen), le roulèr (tambour basse réunionnais), les congas (percussions afro-cubaines), le violon, le kora (cithare africaine). Une musique de rencontre et de partage qui invite le public à s’ancrer dans leurs souvenirs autour d’un dialogue vivant et sensible.

Vendredi 20 mai, 19h

- Le Bisik

Concert jazz Xperianz René Lacaille Quartet

Après quatre ans d’absence, René Lacaille revient accompagné d’un quartet de choix. Dans l’histoire des musiques de l’océan Indien, René Lacaille est un monument qui a su réinventer tout au long de sa carrière les sonorités de son île à travers le monde. L’artiste nous fera découvrir à cette occasion unique son projet " Bassin Dial ". Un projet né de sa collaboration régulière avec Pascal Futol, son compagnon de concerts depuis des années.

Vendredi 20 mai, 20h30