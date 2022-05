Aux côtés de Pâques, de l'Assomption ou encore de la Toussaint, il y a aussi l'Ascension. Cette grande fête chrétienne a traditionnellement lieu un jeudi. Cette année la célébration a lieu ce jeudi 26 avril 2022. A cette occasion nous vous racontons l'origine de cette fête religieuse et pourquoi c'est un jour férié en France. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

L’Ascension, à ne pas confondre avec l’Assomption, vient du latin "ascensio", qui signifie "monter vers". Cette fête, initiée par le pape Léon Ier le Grand, est célébrée depuis le IVe siècle. Pour la communauté chrétienne, l’Ascension fait référence à la montée du Christ au ciel, le symbole même de la vie éternelle. Si la célébration a toujours lieu un jeudi, sa date n’est pas fixe et change tous les ans dans le calendrier grégorien. Elle se fête toujours 40 jours après le dimanche de Pâques comme la Bible en fait référence.

Depuis l'Ancien Régime (1589-1789) les fêtes chrétiennes rythmaient la vie des Français. L'Ascension, comme Pâques, Noël ou les fêtes patronales étaient chômées dans un pays encore majoritairement rural.

La Révolution française a tenté – sans succès - de les remplacer par de nouvelles célébrations laïques. Le Concordat signé en 1801 par Napoléon Bonaparte avec le pape Pie VII, rétablit quatre fêtes chrétiennes dans le calendrier : Noël, l'Ascension du Christ, l'Assomption de Marie (15 août) et la Toussaint.

On parle alors de "fêtes d'obligation". Malgré la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1905, ces quatre dates demeurent chômées et fériées (donc payées )dans l'ensemble de la République. Ce jour est aussi férié en Allemagne, en Belgique et en Suisse.

