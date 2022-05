Publié il y a 42 minutes / Actualisé le Mercredi 25 Mai à 17H59

Samedi 28 mai 2022, à partir de 10h, l'acte 1 de Zistoir Fah'Âme aura lieu sur l'aire de pique-nique du Tévelave aux Avirons. Proposé par la compagnie Karanbolaz, ce premier rendez-vous oscillera entre déambulation contée, découverte du patrimoine culturel et voyage artistique en pleine nature. Expérience sensorielle garantie. Au travers de ce site naturel et du conte de Sergio Grondin "Zanfan Tévelave", vous voguerez vers un autre temps. Le récit déclinera trois regards : le lien au territoire dans sa construction contemporaine, l'histoire de son peuplement et enfin l'évocation de ce que l'on appelle ici la Réunion "lontan", à travers la mémoire des anciens. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

