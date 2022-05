En 2001, commençait l'aventure Dégadézo. Loin de ses lieux majeurs de diffusion, mais finalement proche d'une partie des ses origines, guitares, harmonicas et batterie, basse puis claviers s'entremêlent pour transmettre les échos du blues à La Réunion. Rencontre avec Gilles Hervio, le membre fondateur du groupe.

- Pouvez-nous expliquer la subtilité du nom de votre groupe ? -

Il s’agit d’un nom à tiroirs. D’abord parce les deux fondateurs, Christian Bernard qui ne fait plus partie du groupe, et moi-même, venions du Tévelave. Mais c’est aussi une petite référence à Claude Nougaro qui disait qu’au-delà de nos oripeaux, on n’est que des os. Certains y verront également un lien avec un dégât des eaux !

- Dégadézo a 20 ans et s’inscrit donc dans la durée… -

En effet. Au départ, on faisait du rock, du reggae un peu mélangé et puis au bout de trois ans, à la faveur d’un tremplin en métropole, à Vannes lors d’un grand festival de jazz, auquel on avait envoyé une maquette qui a été sélectionnée, on a décidé au retour de ne faire que du blues. C’était un véritable challenge parce qu’à l’époque nous n’étions pas très connus. Du coup, on a fait la tournée des popotes en jouant dans les bars, les restos pour se faire connaître et ça fait 20 ans que ça dure.

- Estimez-vous avoir évolué musicalement ? -

Oui, je pense pouvoir l’affirmer, d’autant que de la version initiale du groupe, nous ne sommes plus que deux. D’autres personnes nous ont rejoint depuis, dont mon fils de 21 ans aux claviers et qui joue aussi avec Ziskakan. D’amateurs au départ, on a gagné en maturité à tous les niveaux. Le fait de brasser des musiciens et de jouer avec des professionnels, nous a fait monter en gamme. Et la sortie de notre album, le 23 décembre 2021, à l’occasion nos 20 ans, en est une belle preuve.

- Justement, que pouvez-vous nous dire sur cet opus ? -

Il est composé de huit chansons essentiellement en anglais avec quand même un titre en français, Blues des Hauts, qui parle de La Réunion. Pour le reste, je préfère laisser le soin aux gens de le découvrir. Avec la crise Covid, ce fut très compliqué alors on espère beaucoup de cet album pour se relancer et pourquoi pas envisager des scènes.

- Le groupe est composé de six membres. Lequel d’entre vous est à la manœuvre pour l’écriture des textes ? -

J’écris et j’apporte la base musicale, ensuite on peaufine tous ensemble. Nos textes parlent principalement d’amour et de fête. De la vie quoi ! L’idée c’est de dépasser les choses négatives en les exprimant. Il faut savoir qu’il existe différentes sortes de blues et le nôtre fait partie de ce qu’on appelle le blues Chicago, un blues électrique et festif. Souvent les gens ont une image négative de cette musique car ils pensent au malheur, à la tristesse. Alors oui, avoir le blues peut signifier avoir des problèmes mais là, il s’agit justement de les transcender en chantant. C’est d’ailleurs ce qu’on qualifiait de happy blues il y a quelques années.

- Quelle place occupe le blues à La Réunion ? -

La plupart des gens pensent qu’il y en a peu. Il se trouve que lorsque mon fils aîné était en fac d’histoire, il a rédigé un mémoire sur la place du blues à La Réunion. Ce n’était pas gagné parce que quand il a proposé son thème, les professeurs n’étaient pas convaincus. Et contre toute attente, il a montré qu’il existe un véritable vivier localement. Dégadézo en fait partie et nous en sommes fiers !

• Un peu d’histoire

Voici dans les grandes lignes, l’histoire du blues à La Réunion à travers la présentation de l’ouvrage signé Damien Hervio. Des années 1970 aux années 1990, des orchestres de bals à la multiplication des groupes musicaux, le blues est presque invisible. Presque parce qu’il est non seulement en marge de la diversité musicale proposée mais aussi immergé dans le répertoire des orchestres puis dans celui des rockeurs.

Le blues s’entend d’abord comme influence de quelques artistes. Progressivement, des groupes se focalisent sur sa diffusion et participent à la naissance d’une scène foncièrement blues.

Des années 1990 jusqu’à aujourd’hui, des formations émergent puis se maintiennent dans le temps et témoignent dès lors d’une carrière sur plusieurs années. En parallèle, des évènements notoires sont également organisés. A partir de la fin des années 1990, les opérateurs culturels de l’île réceptionnent certains bluesmen de renommée internationale.

En 2010, DégadéZo impulse également la création du Crocodile Blues Sessions, repris ensuite par l’institution publique. Par l’ambition de ses acteurs locaux, l’accueil des structures festives populaires et la réception du public, le blues existe bel et bien à La Réunion.

L’Histoire du Blues à La Réunion : Des années soixante-dix à nos jours : Itinéraire d’un genre exogène dans le paysage musical de l’île : sa place, ses acteurs, ses manifestations.

