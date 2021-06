Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

Forts de la confiance que nous témoigne la population sur le terrain grâce à notre bilan positif, et rassurés par l'accueil chaleureux qu'elle nous réserve à chaque rencontre, c'est en toute confiance que nous nous engageons sur la dernière ligne droite de la campagne électorale ". Jean-Marie Virapoullé a présenté ce Vendredi 11 Juin à Champ-Borne, son programme pour les départementales dans le canton 5, Saint-André 2, en compagnie de son binôme Viviane Ben Hamida et de leurs remplaçants Rosange Latchoumy et Stéphane Soupramanien. (Photo DR)

