La campagne des élections départementales se poursuit et nos échanges quotidiens avec les habitants du canton 19 confirment l'importance de déployer d'urgence un bouclier social sur nos territoires où la crise sanitaire n'a fait qu'accentuer des inégalités déjà criantes. Nous nous battrons pour que le Conseil Départemental joue réellement son rôle social de protection maternelle et infantile, de soutien aux aînés, aux personnes handicapées, aux familles en difficulté. Autant de combats qui n'ont pas été menés par la majorité sortante qui a abandonné la population à son sort. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Sur l’ensemble du territoire de La Réunion, nous proposons :

Pour les agriculteurs : une aide conséquente à l’entretien des chemins d’accès aux exploitations. Une garantie de l’approvisionnement en eau.

Pour les jeunes parents : beaucoup plus d’aides aux assistantes maternelles et une augmentation de la capacité d’accueil de la petite enfance avec plus de crèches et de micro-crèches.

Pour les collégiens : une extension de la gratuité de la cantine scolaire et de la gratuité de leurs transports scolaires.

Pour les familles en difficulté : une lutte massive contre l’habitat insalubre via un plan de rénovation ambitieux. Une augmentation des bourses départementales d’études. L’extension des programmes d’électrification rurale. Un effort inédit pour la protection des enfants en danger.

Pour les associations : un soutien sans faille au tissu associatif à travers des actions novatrices qui impliquent activement notre jeunesse. Un soutien sans précédent à l’économie solidaire source d’emplois et de formations.

Sur notre canton 19 de Saint-Paul, nous proposons :

• d’aménager de nouveaux espaces pour les entreprises (artisanales, industrielles, agricoles) créatrices d’emploi afin de redynamiser l’économie de la zone balénaire et des hauts de Saint-Gilles / La Saline.

• de reconstruire et maintenir sur le littoral la caserne de pompiers de la Saline Les Bains car la population, qui varie beaucoup sur la zone balnéaire pendant les week-ends et les vacances, a besoin d’un service de secours proche et réactif.

• de sécuriser les axes routiers importants et très fréquentés des hauts et aussi des bas comme les CD6 et CD4 ou encore la route du théâtre avec une véritable prise en compte des piétons et la création de trottoirs, notamment près des arrêts de bus.

Si nous sommes élus le 27 juin, notre priorité sera d’œuvrer au plus près des habitants, d’appliquer la justice sociale pour tous, d’autant plus que la politique nationale actuelle abîme nos protections sociales durement acquises. Il est temps de mettre fin à l’immobilisme en modernisant le Conseil Départemental et en revalorisant son personnel.

Virginie Sallé et Alexis Poïnin-Coulin, avec Anne-Marie Sincère et Jean Patrice Payet, candidats de la majorité municipale de Saint-Paul, soutenus par Huguette Bello.