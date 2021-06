A deux semaines du 1er tour des élections départementales, nous poursuivons nos échanges avec les habitants du canton 17 (Saint-Paul 1). Et leurs témoignages confortent la ligne directrice de notre programme : redonner au Département sa vocation de collectivité solidaire. Nous voulons en effet oeuvrer pour que le Conseil Départemental rejoue enfin pleinement son rôle social de protection maternelle et infantile, de soutien aux aînés, aux personnes handicapées, aux familles en difficulté. Autant de personnes qui ont été délaissées par la majorité sortante et qui ont désormais besoin d'un vrai bouclier social. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Sur l’ensemble du territoire de La Réunion, nous proposons :

Pour les agriculteurs : une aide conséquente à l’entretien des chemins d’accès aux exploitations. Une garantie de l’approvisionnement en eau.

Pour les jeunes parents : beaucoup plus d’aides aux assistantes maternelles et une augmentation de la capacité d’accueil de la petite enfance avec plus de crèches et de micro-crèches.

Pour les collégiens : une extension de la gratuité de la cantine scolaire et de la gratuité de leurs transports scolaires.

Pour les familles en difficulté : une lutte massive contre l’habitat insalubre via un plan de rénovation ambitieux. Une augmentation des bourses départementales d’études. L’extension des programmes d’électrification rurale. Un effort inédit pour la protection des enfants en danger.

Pour les associations : un soutien sans faille au tissu associatif à travers des actions novatrices qui impliquent activement notre jeunesse. Un soutien sans précédent à l’économie solidaire source d’emplois et de formations.

Sur notre canton 17 de Saint-Paul, nous proposons :

• de donner enfin une caserne digne de ce nom aux pompiers de Saint-Paul ville dont les locaux de Savanah sont sous-dimensionnés et mal adaptés.

• de préserver et valoriser notre patrimoine historique (Baie du meilleur ancrage, berceau du peuplement) tout en valorisant le patrimoine immatériel (pêche traditionnelle) et patrimonial (Moulin du Tour des Roches, Maison Savanna, ...).

• d’impulser une nouvelle politique écologique pour sauvegarder la biodiversité. Nous voulons faire de la Réserve Naturelle de l’Etang une référence en matière d’environnement et de tourisme.

Si nous sommes élus le 27 juin, notre priorité sera de travailler au plus près des habitants, d’appliquer la justice sociale pour tous, d’autant plus que la politique nationale actuelle saccage nos protections sociales durement acquises. Il est temps de mettre fin à l’immobilisme en modernisant le Conseil Départemental et en revalorisant son personnel.

Céline Charolais et Salim Nana Ibrahim, avec Paméla Djunia Niloki et Irshad Omarjee, candidats de la majorité municipale de Saint-Paul, soutenus par Huguette Bello.