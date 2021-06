Alors que le 1er tour des élections départementales approche à grands pas, nos rencontres sur le terrain ne cessent de confirmer l'urgence sociale qui sévit sur notre territoire et justifient grandement les mesures que nous souhaitons mettre en place au Département. Nous voulons en effet oeuvrer pour que le Conseil Départemental joue de nouveau pleinement son rôle social de protection maternelle et infantile, de soutien aux aînés, aux personnes handicapées, aux familles en difficulté. Autant de publics qui ont été délaissés par la majorité sortante et qui ont désormais besoin d'un vrai bouclier social. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Sur l’ensemble du territoire de La Réunion, nous proposons :

Pour les agriculteurs : une aide conséquente à l’entretien des chemins d’accès aux exploitations. Une garantie de l’approvisionnement en eau.

Pour les jeunes parents : beaucoup plus d’aides aux assistantes maternelles et une augmentation de la capacité d’accueil de la petite enfance avec plus de crèches et de micro-crèches.

Pour les collégiens : une extension de la gratuité de la cantine scolaire et de la gratuité de leurs transports scolaires.

Pour les familles en difficulté : une lutte massive contre l’habitat insalubre via un plan de rénovation ambitieux. Une augmentation des bourses départementales d’études. L’extension des programmes d’électrification rurale. Un effort inédit pour la protection des enfants en danger.

Pour les associations : un soutien sans faille au tissu associatif à travers des actions novatrices qui impliquent activement notre jeunesse. Un soutien sans précédent à l’économie solidaire source d’emplois et de formations.

Sur notre canton 18 de Saint-Paul, nous proposons :

• de construire une nouvelle caserne pour les pompiers du Bernica dont les installations sont vétustes et indignes de leurs missions.

• de dégager de nouvelles surfaces cultivables pour les jeunes agriculteurs. De préserver la canne, développer de nouvelles filières et soutenir les filières traditionnelles (grains, manioc, songes, patates...).

• de créer un foyer d’accueil d’urgence dans les hauts du canton puisque l’Ouest est le seul territoire de La Réunion à ne pas disposer d’une telle structure..

Si nous sommes élus le 27 juin, notre priorité sera d’œuvrer au plus près des habitants, d’appliquer la justice sociale pour tous, d’autant plus que la politique nationale actuelle abîme nos protections sociales durement acquises. Il est temps de mettre fin à l’immobilisme en modernisant le Conseil Départemental et en revalorisant son personnel.

Pascaline Chéreau-Némazine et Jean-Noël Jean-Baptiste, avec Bernadette Mouniama Cuvelier et Dominique Hoarau, candidats de la majorité municipale de Saint-Paul, soutenus par Huguette Bello.