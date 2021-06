Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Depuis maintenant de nombreuses semaines, nous rencontrons de nombreuses Possessionnaises et de nombreux Possessionnais dans tous les quartiers de la commune. Et le constat est sans appel : le Département n'a pas joué son rôle protecteur tout au long des six dernières années. L'abandon des familles, des personnes les plus fragiles, le coup d'arrêt porté aux démarches d'insertion, tout cela nous conforte dans notre volonté de mettre en place une nouvelle politique départementale. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis maintenant de nombreuses semaines, nous rencontrons de nombreuses Possessionnaises et de nombreux Possessionnais dans tous les quartiers de la commune. Et le constat est sans appel : le Département n'a pas joué son rôle protecteur tout au long des six dernières années. L'abandon des familles, des personnes les plus fragiles, le coup d'arrêt porté aux démarches d'insertion, tout cela nous conforte dans notre volonté de mettre en place une nouvelle politique départementale. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)