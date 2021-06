Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Par cette tribune, nous sommes les 100 premières et premiers jeunes Saint Paulois.es à soutenir la candidature de Céline Charolais et Salim Nana-Ibrahim aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Par cette tribune, nous sommes les 100 premières et premiers jeunes Saint Paulois.es à soutenir la candidature de Céline Charolais et Salim Nana-Ibrahim aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)