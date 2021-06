Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Le binôme Isabelle Erudel et Jean-Yves Langenier arrive en tête avec 29,62% des suffrages exprimés, suivi de Jasmine Beton et Armand Mouniata avec 27% et en troisième place Coralie Clotagatide et Sergio Erapa avec 24,51% des suffrages exprimés.

