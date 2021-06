Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Le binôme Augustine Etcheverry Flora et Mangué Pascal arrive en tête avec 44,80% des suffrages exprimés, suivi de Claude Hoarau et Marie Sonia Imanatche avec 32,60 % des suffrages exprimés. Le binôme Florelle Arianatchy et Alix Galbois arrive en troisième position avec 18,96% des suffrages exprimés.

