Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 57 minutes

Au lendemain de ce 1er tour nous tenions Sonita et moi-même mais aussi nos suppléants Alex et Claire à remercier les électrices et les électeurs , les militantes et les militants du canton 19 de leur soutien et implication à nos côtés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Au lendemain de ce 1er tour nous tenions Sonita et moi-même mais aussi nos suppléants Alex et Claire à remercier les électrices et les électeurs , les militantes et les militants du canton 19 de leur soutien et implication à nos côtés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)