Je tiens à remercier chaleureusement les électrices et électeurs qui ont porté leurs suffrages et leur confiance aux candidats de gauche et du progrès ce 20 juin 2021. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les résultats des régionales sont à cet égard une satisfaction et un espoir qui permettent le changement que la majorité de la population appelle de ses vœux, tant le bilan de ceux qui sont installés depuis 11 ans à la région est désastreux.

Les 51,24% totalisés au premier tour par les quatre listes menées par Huguette Bello, Erika Bareigts, Patrick Lebreton et Olivier Hoarau et le rassemblement décidé sans hésitation montre la volonté réelle de travailler ensemble pour la victoire le 27 juin et, demain, pour le développement de La Réunion et l’amélioration de la situation des Réunionnais.

Ces élections régionales constituent aussi le vrai baromètre de l’état de l’opinion sur lecplan communal et je me réjouis de la contribution apportée par l’équipe majoritaire municipale et les électeurs de Saint-André à cette première victoire. Les listes de gauche et de progrès ont recueilli en effet 55,5 % des suffrages des Saint-Andréens, loin devant les 32 % de Didier Robert. Nous sommes déjà sur le terrain pour confirmer la victoire au niveau régional dimanche prochain.

Les élections départementales dans le canton entièrement saint-andréen mettent certes le binôme Virapoullé/Ben-hamida en tête au premier tour avec 37 % de voix mais en situation de ballotage qui donne toutes ses chances au deuxième binôme qui est en situation de se maintenir, les trois binômes de gauche et de progrès totalisant près de 40% de voix, sans compter les autres voix qui se sont prononcés nettement contre le retour du clan Virapoullé.

J’ai pris le parti pour ma part de respecter mon engagement de consacrer mon énergie à ma commune et de soutenir dans le canton central de Saint-André de jeunes candidats qui représentent l’avenir et une nouvelle génération de femmes et d’hommes politiques qui correspondent de plus en plus aux attentes de la population. Le binôme Primilla Cevamy/ Laurent Papaya que j’ai soutenu dans cet esprit avec la majorité municipale au premier tour appliquera résolument le principe républicain de désistement et apportera un soutien franc au binôme qui représentera au second tour la gauche et les forces du changement.

Dans les deux autres cantons intéressant la commune, l’électorat saint-andréen est très minoritaire en raison du découpage électoral mais je tiens à souligner les résultats honorables des candidats soutenus par la majorité municipale.

Joé Bédier