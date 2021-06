Les candidats Saint-Pierre + Verte Granziella Yeng-Seng Camele et Adolphe Boyer se présentent sur le canton 20 et 21 à Saint-Pierre. Voici leurs professions de foi du second tour des élections départementales. (Photo DR)

EMMANUEL DOULOUMA :

Porte-parole Saint-Pierre + Verte – Délégué 4ème circonscription Génération Ecologie.

Je tenais à remercier l’ensemble des Saint-Pierroises et des Saint-Pierrois qui ont accordé leur confiance aux candidats de Saint-Pierre + verte sur les 2 cantons de Saint-Pierre leur permettant de se qualifier pour le second tour de ces élections départementales.

Pour notre équipe, c’est déjà une grande victoire d’avoir été choisie pour représenter aujourd’hui l’opposition et l’alternative demain.

Dans un premier temps, je tiens à rappeler que même si Saint-Pierre + verte et son équipe sont considérés comme une "opposition municipale de petit calibre" (cf le quotidien) nous ne pouvons nier le progrès rapide de notre mouvement sur le territoire Saint-Pierrois à savoir :

- Saint-Pierre + verte existe depuis seulement 2 ans.

- Aux élections municipales Saint-Pierre + verte obtenait 1580 voix en se hissant à la 4ème marche du podium sur 8 candidats en lice sans aucun soutien ni financier, ni politique.

- Pour notre seconde participation à une élection, l’équipe Saint-Pierre + verte augmente et double son score par rapport aux municipales malgré l'abstention record et obtient 2930 voix sur juste UNE PARTIE de la commune. Nos jeunes candidats (par leur âge et leur ancienneté en politique) se qualifient pour le second tour sur 2 cantons face à des candidats de la municipalité qui reculent.

Dimanche prochain notre équipe augmentera encore ses scores sur la commune ! Ce parcours et ces résultats démontrent que la population de Saint-Pierre est en quête de renouveau et d’intégrité en politique. Aussi, cela indique que le programme et les valeurs de Saint-Pierre + Verte convainquent et fédèrent de plus en plus de citoyens qui se reconnaissent dans nos projets.

Dans un deuxième temps, je ferai remarquer à tous ceux qui veulent voir le " verre à moitié plein " des candidats sortant de la municipalité qui fé pa la bou avan la plui. Ainsi :

- Sur le Canton 21 : l’équipe municipalo-départementale est en perte de vitesse Pothin/Ségismeau passant de voix en 2015 à voix en 2021 avec Abstention passant de 58.25% à 64.78%.

- Sur le Canton 20 : même scénario, l'équipe municipalo-départementale obtenait voix en 2015 contre voix en 2021 avec une Abstention passant de 59.1% à 63.7 %.

- Face à eux 2 binômes Saint-Pierre + Verte Aude Payet/ Stéphane Albora sur le canton 20 avec 19,86% et Graziella Yeng-Seng Camélé / Boyer Adolphe sur le canton 21 avec 15,17 % .

- Enfin je rajouterai que même si en politique 1+1 ne font pas 2, rien n’est gagné pour l’équipe sortante. Malgré le soutien de 53 élus (opposition et majorité municipale car ne dit mot consent),

- du baron de droite réunionnaise, d’une sénatrice dont le mari est remplaçant, un député et des 2 présidents sortants du conseil Départemental et Régional les conseillers départementaux sortants ont été capables ... de ne pas se faire élire dès le premier tour !

Ainsi le binôme municipal sur le canton 20 comptabilise seulement 374 voix de plus que l’opposition avec 15972 électeurs qui ne se sont pas déplacés aux urnes. Sur le canton 21 même constat où le binôme municipal comptabilise 1266 voix de plus que l’opposition avec 19914 électeurs abstentionnistes.

Ils croyaient être élus au premier tour ... pourtant nos candidats leur imposent un second tour, sans machine mais seulement avec leur courage !

Ce dimanche les compteurs sont remis à 0 et nous jouons la seconde mi-temps avec balle au centre !

Alors qui sont les gagnants ? A mon sens ce sont ces 4 jeunes inconnus, membre d’un mouvement saint- pierrois nouveau qui aujourd’hui fédèrent et s’imposent face à une machine municipale.

J’appelle l’ensemble des électeurs mécontents, rejetants la politique de l’actuelle majorité municipale à faire front unis en votant contre les élus sortants. Chaque pas que nous faisons est un pas vers le changement qui s’exprime par notre bulletin de vote symbole de liberté.

VINCENT DEFAUD :

Délégué départemental Génération Ecologie

Départementales : Génération Ecologie fait une percée à La Réunion

Le 1er tour des élections départementales a montré l’implantation durable de Génération Ecologie créée il y a à peine 3 ans à La Réunion. En effet, les 3 binômes écologistes ont réalisé une moyenne de plus de 17 % des voix. Ces scores reflètent également la déclinaison locale des mobilisations nationales de notre Mouvement sous la houlette de notre présidente Dephine Batho, ancienne ministre et députée des Deux- Sèvres, contre les pesticides tueurs d’abeilles, pour la biodiversité et une vraie loi climat

Dans le canton 12 Saint-Denis 4, le duo Patricia Ramassamy/LudovicSautron fini à la 3e place et fait plus de 16 % des voix. C’est le résultat du travail de candidats investis de longue date pour un meilleur cadre de vie dans leur quartier. Ce résultat laisse envisager de belles perspectives pour la réussite de Génération Ecologie Saint-Denis lors des élections législatives de 2022 et des municipales de 2026.

A Saint-Pierre, nos binômes ont réussi l’exploit de mettre en ballotage les candidats de la machine municipale. Il est vrai que le travail mené par Emmanuel Doulouma, délégué Génération Ecologie de la 4ème circonscription et porte-parole du collectif Saint-Pierre Plus Verte contre l’incinérateur de Pierrefonds et contre l’abattage des pieds d’bois de Casabona a montré que notre Mouvement répond aux attentes de la population saint-pierroise en matière de santé, de protection de l’environnement et du respect du Vivant. Génération Ecologie/Saint-Pierre Plus Verte incarne dorénavant l’opposition saint-pierroise.

Dimanche 27 juin la balle sera dans le camp des abstentionnistes qui doivent exprimer leur mécontentement et leurs inquiétudes par le vote Aude Payet/Stéphane Albora pour le canton 20 Saint- Pierre 1 et Grazeilla Yeng-Seng née Camélé/Adolphe Boyer pour le canton 21 Saint-Pierre 2.

Les crises sanitaire, écologique et climatique, la crise de confiance politique imposent un changement de cap à Saint-Pierre. Les Saint-Pierrois seront présents en masse lors de ce rendez-vous démocratique déterminant pour l’avenir de la capitale du Sud.

STEPHANE ALBORA :

31 ans – Travailleur social - Génération Ecologie – Canton 20 (Saint Pierre 1)

Tout d’abord je tiens à remercier les électrices et électeurs qui se sont déplacés dimanche dernier pour voter. Particulièrement les 1542 électrices et électeurs qui en nous faisant confiance par leur vote nous ont permis d’être présents au second tour ce dimanche 27 juin face aux élus de la majorité municipale de Saint Pierre.

Le vainqueur de ce premier tour est à notre grand regret l’abstention. En effet, avec près de 64% des inscrits qui n’ont pas voté, nous ne pouvons revendiquer de fierté à gagner ces élections.

Cette abstention au-delà du contexte de la fête des pères est un rejet de l’électorat pour un système où il ne se reconnaît plus. Le mécontentement, l’éloignement de nos élus, le désintéressement à la politique mené par nos politiciens sont aussi des éléments qui entre autres caractérisent ce taux d’abstention record.

Effectivement, en allant à la rencontre de nos concitoyennes et concitoyens sur le terrain, nombreux ont été les personnes qui nous ont fait part de leur déception, de leurs difficultés non prises en compte ou encore de leur désespoir et colère quant à l’absence des élus une fois aux responsabilités.

Ce désaveu de la politique menée par la majorité sortante est encore plus marqué quand on observe les chiffres d’un diagnostic social du territoire. 47% c’est le taux de pauvreté, les taux de chômage sont aussi importants dans nos quartiers, la misère ronge nos familles, des associations ferments ou sont en sommeil pour des raisons budgétaires.

Des projets prometteurs concernant le développement de notre territoire ont été abandonné par la mandature en cours. En exemple, l’ANRU ou encore l’ouverture d’un studio de musique à destination de nos jeunes.

Nous souhaitons apporter un souffle nouveau sur notre canton. Nous voulons bâtir des projets de réussite et d’avenir avec les citoyennes et citoyens. Nous nous engageons à mener une politique de proximité en étant des élus intègres, dignes et disponibles.

Nous nous engageons à soutenir des projets pour nos jeunes et moins jeunes, pour les familles, nos gramounes... Nous voulons développer nos quartiers en faisant d’eux des points d’ancrage d’une économie sociale et solidaire, mais aussi des hauts lieux de développement de la culture et de notre patrimoine.

Nous nous engageons à redynamiser nos quartiers en faisant d’eux des cœurs de vie où chacune et chacun sera fier d’y être.

Pour ce faire, nous nous appuierons sur les ressources de nos quartiers (centre de formation, administration, association, collectivités, Coopérative d’Activité et d’emploi...). Nos quartiers classés prioritaire, sensible ou même vulnérable regorge aussi de talents et d’institutions qui ont la capacité de dynamiser le territoire.

Nous défendrons en tant qu’élu les valeurs sûres de notre canton. J’appelle solennellement toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance dès le premier tour, toutes les forces vives et de progrès, toutes celles et ceux qui ne veulent plus apporter leur confiance aux élus qui nous ont déçus à être présent ce dimanche 27 juin par leur vote.

Voter Saint Pierre plus verte, c’est élire aux responsabilités des jeunes issus du peuple et qui ont démontré par leur parcours, leur capacité à assurer les missions importantes de conseillers départementaux.

L’Action sociale, l’éducation, l’agriculture, la mobilité, la culture sont entre autres les compétences que le Département gère. Nous ne pouvons confiés ces responsabilités dans les mains de personnes qui ont démontrées leur incapacité à œuvrer pour la population.

Dimanche 27 juin, l’abstention ne doit pas être encore une fois le grand vainqueur de ces échéances électorales. Mobilisons-nous pour faire gagner un meilleur avenir à nos enfants, à nos gramounes et à chacune et chacun.

AUDE PAYET :

33 ans – Formatrice Agricole – Pour La Réunion – Canton 20 (Saint Pierre 1)

Je remercie l’ensemble des électeurs du canton 20 de Saint-Pierre d’avoir voté pour nous dès le 1er Tour ! Notre binôme, notre équipe (Graziella Yeng-Seng / Adolphe Boyer) est qualifiée pour le second tour de ces élections départementales et nous sommes tous fiers.

Il y a 2 mois qui aurait parié sur nous, 4 jeunes inconnus de la sphère politique saint-pierroise ? Et pourtant la population a fait le choix de nous faire confiance pour représenter les voix de la contestation pour cette seconde mi-temps face aux équipes municipales sortantes avec tous les moyens à leur disposition ! La contestation ne sera pas déçue !

J’appelle tous les abstentionnistes qui ne croient plus en la politique à nous apporter leur soutien ce dimanche 27 juin, car ne pas aller voter c’est accorder leur voix à ceux qui sont justement à l’origine de leur désillusion. Nous, jeunes candidats, ne pouvons pas porter la responsabilité de ceux qui ont été grand-diseurs et petits faiseurs depuis 6, 12, 20 ans !

Si nous briguons ce mandat c’est parce que nous voulons que la politique change, que la Femme et l’Homme politique soient exemplaires et honnêtes demain, que la Femme et l’Homme politique s’impliquent et exercent dans LE MANDAT pour lequel ils ont été élus en arrêtant le cumul, que la Femme et l’Homme politique soient présents et à l’écoute de ceux qu’ils représenteront demain.

Le 27 juin j’invite les citoyens des Cantons 20 et 21, par leur vote à dire STOP aux promesses non tenues, STOP aux cumulards, STOP à ceux qui ont été aux abonnés absents pendant ces 6 dernières années.

ADOLPHE BOYER :

31 ans – Chef d’entreprise – Génération Ecologie – Canton 21 (Saint Pierre 2)

Tout d’abord merci aux électeurs du canton 21 qui ont voté pour Graziella YENG-SENG CAMELE, moi-même et toute l’équipe de Saint-Pierre + verte.

La campagne du premier tour n’a pas été facile face aux équipes municipales... mais nous sommes là et c’est déjà une grande victoire pour moi qui me présente pour la première fois à une élection.

Face aux candidats de la machine municipale, nous incarnons l’espoir du changement à Saint-Pierre... et je reste confiant car tout peut encore basculer ce dimanche face à une équipe en perte de vitesse !

Aujourd’hui nous devons arrêter d’avoir peur, arrêter de croire que ne pas voter c’est faire valoir un mécontentement ... en attendant ils sont là à gérer notre argent, à cumuler les mandats etc ... alors que 72 % des Saint-Pierrois n’ont pas voté pour eux aux dernières élections municipales !

J’invite les déçus, les citoyens en colère, ce dimanche à " voter utile " en sanctionnant ces conseillers départementaux sans bilan.

INTERVENTION GRAZIELLA YENG-SENG CAMELE :

45 ans – Aide-Soignante – Génération Ecologie – Canton 21 (Saint Pierre 2)

Merci à vous électeurs, amis, familles de nous avoir fait confiance, de croire en nos projets pour notre canton.

Merci également à tous les électeurs qui ont voté contre les élus départementaux sortants.

Aujourd’hui, j’insiste sur 2 chiffres 56 % pour les sortants avec tout l’appareil municipal, départemental et régional et l’appui d’un député, d’une sénatrice et 44 % contre eux lors de ce premier tour !

Au second tour, grâce au vote contestataire, au vote des abstentionnistes, nous inverserons la tendance et un vent nouveau soufflera sur Saint-Pierre avec un projet viable, des élus présents et une seule alternative incarnée par notre jeune mouvement Saint-Pierre + verte.

Le 27 juin j’appelle tous les électeurs indécis et déçus à nous faire confiance et à écrire avec nous une nouvelle page pour notre commune avec une politique " au cœur des Saint-Pierrois " !