Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

Nous tenions à vous partager le soutien de Monsieur LAMBERT Roland et Mme DERAND Sonia à la liste CREA: M. Gilles HUBERT et Mme LAGOURDE Fabiola en faveur du second tour des élections Départementales. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

