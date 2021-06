Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Alors que se prépare le second tour des élections cantonales et régionales, je tiens à remercier tous les Réunionnais qui se sont déplacés dimanche dernier pour exprimer leur vote. J'appelle à un sursaut de mobilisation pour dimanche prochain, car le système démocratique repose sur la représentativité des élus et plus la participation est faible, plus la démocratie est faible. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

