Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Le Mouvement "ENGAGÉ" apporte son soutien à JUHOOR Karim et PAYET Dominique sur le canton 14 Saint Leu. Dans le prolongement de la préparation des futures élections, le Mouvement "ENGAGÉ" apporte son soutien sur le canton 14 de Saint Leu à Karim JUHOOR et Dominique PAYET. (Photo DR : Karim Juhoor et Dominique Payet)

