Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Le binôme portois Jasmine Béton et Armand Mouniata ont réuni ce matin la presse pour réaffirmer leurs engagements et les grands axes de leur programme pour ce second tour des élection départementales du 27 juin.

