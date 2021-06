Élu dionysien au Conseil Départemental sous l'étiquette " Les Républicains", j'appelle les compagnons, les partisans, les sympathisants de droite et du centre de Saint Denis à venir soutenir, dans les urnes, pour les élections Départementales de ce dimanche 27 juin 2021 à Saint Denis (Photo d'archives)

Canton 9 : Mme ABOUBACAR-BEN VITRY Faouzia et M. PRIANON Jean Louis

Canton 10 : M. LAGOURGUE Michel et Mme NERINA Kelly

Canton 11 : M. GRONDIN Jérôme et Mme RINGUIN Linda

Canton 12 : M. GROSSET Laurent et PAYET PIGNOLET Vanessa

Soyons solidaires pour faire réélire le Président Cyril MELCHIOR en apportant soutien à nos candidats aux élections départementales dans le chef lieu.

Jean Jacques MOREL

Conseiller Départemental de "Les Républicains" Saint Denis