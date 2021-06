Citoyennes Citoyens du Canton 14 de Trois Bassins et de Saint-Leu, nous tenons à remercier l'ensemble des électrices et des électeurs qui se sont déplacés aux urnes le dimanche 20 juin et particulièrement ceux qui ont choisi le renouveau politique en permettant à la liste NoutKanton14 d'être présente au second tour.

L’équipe de NoutKanton14 est composée de femmes et d’hommes de terrain, investis au quotidien auprès de la jeunesse, des personnes âgées ou en situation de handicap et qui contribuent à améliorer le lien entre les citoyens, autour de causes sociales et sociétales majeures.

Karim JUHOOR, chef d’entreprise, Docteur en physique appliquée, engagé depuis plusieurs années auprès de la population par ses actions bénévoles et citoyennes.

Dominique PAYET, infirmière Libérale, à l'écoute et consciente des problématiques qui touchent le plus grand nombre.

Didier FOS, coiffeur, engagé auprès de la jeunesse par le sport à travers la danse, soucieux de la réussite des jeunes, de leur insertion et de leur épanouissement au travers des activités sociales et sportives.

Sweety AMASSY, cadre dans le privé, œuvre au quotidien pour la réussite éducative des jeunes à travers des actions de soutien scolaire qu’elle a mis en place.

Nous porterons la voix des citoyens au Département en proposant et défendant des mesures concrètes et réalisables, issues des remontées du terrain, de notre quotidien et de nos rencontres.

Avec comme socles principaux, la proximité, l’accessibilité et la simplification de l’accès aux aides et services pour l’ensemble des personnes concernées par les domaines de compétence du Département.

Nous tenons à remercier l’ensemble des soutiens que nous avons reçus.

Merci à tous les citoyens qui ont voté pour le renouveau politique.

Merci aux différents mouvements ou personnalités politiques qui ont manifesté publiquement leur soutien en faveur de notre candidature. Nous pensons notamment au mouvement “Les Engagés” ou encore à des personnes comme Thierry Robert et Sylvie Comorassamy.

Nous remercions tous ces soutiens et tenons à rappeler que notre candidature est citoyenne et libre de tout parti politique et de toute personnalité politique.

Comme bon nombre de citoyens, nous voulons rompre avec les modèles politiques actuels et avons décidé de proposer une politique nouvelle, une politique humaine et à l’écoute.

Au premier tour, un faible taux des inscrits (9%), nous sépare de la candidature portée par 2 maires et soutenue par un président de région. Alors que 67% des inscrits ne se sont pas encore exprimés.

Le dimanche 27 juin, nous appelons toutes les personnes qui se sont abstenues, à venir s'exprimer.

Dès ce dimanche 27 juin, grâce à vous, le renouveau politique et citoyen sera possible.

Nou tiynbo nou larg pa,

Lékip NoutKanton14



Karim JUHOOR

Dominique PAYET

Didier FOS

Sweety AMASSY