Ce dimanche 20 juin vous avez été nombreux à nous faire confiance ! Grâce à vous, nous avons fait la moitié du chemin et c'est avec beaucoup d'émotion et d'humilité que nous vous en remercions ! Mais nous ne nous réjouissons pas de ce score quand on sait que 64% de la population ne s'est pas déplacée.

Nos adversaires de l’équipe municipale se galvanise et se vante de leur score de 39%. Il est temps de cesser cette manipulation intellectuelle ! 39% de 38% de participation, nous ramène à 15%.

Quand on est élus depuis 12 ans, qu’on dispose de la machine municipale et des employés communaux sur le terrain (parfois malgré eux), qu’on est à la tête d’une SPL qui distribue des subventions aux associations dionysiennes, quand on siège à la CINOR, peut-on vraiment se vanter de ne pas avoir su convaincre 2 habitants sur 10 ?

Il est temps de faire preuve de sérieux, de modestie et de se remettre en question. La population rejette la politique, tant elle est déçue par ceux qui nous gouvernent depuis des décennies.

Avec Laurent GROSSET, nous avons fait le choix d’une équipe libre qui incarne une nouvelle vision de la politique, éloignée de celle qui conduit à une abstention toujours plus forte ! Une politique où l’élu :

- a une morale et une éthique

- ne cumule pas des mandats et des indemnités, mais se consacre uniquement à une seule et unique fonction

- est indépendant financièrement de son mandat et ne fait pas de la politique son métier

- cesse de disposer de tous ces privilèges qui le coupent des réalités quotidiennes des autres citoyens

- est libre, indépendant et présent sur le terrain tout au long du mandat et pas seulement lors des élections

- cesse de traiter différemment les citoyens et à acheter des voix en contrepartie d’un emploi

- cesse les promesses non réalistes et tient enfin parole, hors des clivages traditionnels stériles

- porte des projets sérieux, réalistes et profitables au plus grand nombre, sans aucun favoritisme

- est sensible aux sujets environnementaux et au bien-être de chacun.

Ce dimanche 27 juin, nous devons ensemble voter pour choisir !

Voter est le seul moyen d’exprimer son mécontentement, de sanctionner ceux qui nous ont déçus et permettre à d’autres d’essayer !

Ne pas voter c’est faire le jeu des gros partis et permettre à tous les élus déjà en fonction de se maintenir ! Le 27 juin, qu’il s’agisse d’un choix d’adhésion ou d’une volonté de sanctionner ces élus qui n’ont pas fait ce pourquoi ils perçoivent de nombreuses rémunérations, il faut voter !

Alors ce dimanche 27 juin, ensemble votons, changeons et construisons ! Nou lé kom Zot, Nou Kont dsu Zot, Alon Voté ! Nou toute avek lé posib !

Vanessa PAYET PIGNOLET