A quelques jours du second tour des élections départementales, Vanessa Miranville, présidente de CREA - Citoyens de La Réunion en Action - apporte officiellement son soutien au binôme Gilles Hubert / Fabiola Lagourde (suppléants : Christophe Dambreville ; Jocelyne Dalele). Pour être encore plus efficace dans la gestion de ses dossiers quotidiens, l'actuelle Maire de La Possession veut avoir un relai au Conseil Départemental, d'où cette candidature de deux de ses adjoints. " Gilles et Fabiola ont déjà fait leurs preuves à La Possession.

Ce seront des dignes représentants de notre commune au Conseil Départemental. Ils allient sérieux, bonne connaissance des compétences clés du Conseil Départemental – agriculture, aides aux personnes agées et à la petite enfance,…- et envie de faire avancer les dossiers stratégiques pour les Possessionnais " résume l’ancienne candidate aux Régionales de 2021.

Avec ce soutien la logique et l’ambition sont clairs : faciliter la coordination entre les différents niveaux de collectivités, entre la Mairie et le Conseil Départemental. Si les deux collectivités travaillent ensemble, main dans la main, les choix politiques seront mis en application plus rapidement. Et Vanessa Miranville de citer l’exemple de la proposition de Cyrille Melchior, actuel président du Conseil Départemental, de planter 1 million d’arbres, qui ne peut se concrétiser qu’avec le soutien des mairies.

Gilles Hubert, pour sa part, a affirmé ne pas partir en " terre inconnue " à cette élection départementale. " Avec 7 années d’expérience en mairie, nous avons vu de nombreux dossiers être ralentis voire abandonnés, par manque d’investissement du Conseiller Départemental sortant, comme l’adduction d’eau à Dos d’Âne ou encore la construction d’un nouveau collège, dont notre commune a grandement besoin ", affirme l’actuel Vice-Président et Porte-Parole de CREA. " Je veux aussi m’investir sur des thématiques fortes pour notre île où le Conseil Départemental est compétent comme l’eau et l’agriculture ", ajoute Gilles Hubert.

Fabiola Lagourde, élue très attachée aux questions sociales, fera de l’accompagnement des jeunes et des personnes agées ses priorités, en cas d’élection ce dimanche. Fabiola Lagourde déclare : " Le Conseiller Départemental doit être un élu d’hyper-proximité. Nous installerons une permanence sur le canton pour accompagner, conseiller et suivre tous les Possessionnais dans leurs dossiers de demande d’aides départementales. Un Conseiller Départemental doit être un trait d’union entre la population et la collectivité qu’est le Conseil Départemental ".

" Avec Fabiola Lagourde, si nous sommes élus ce dimanche, nous soutiendrons un candidat à la présidence du Conseil Départemental avec une gestion pragmatique des dossiers, sans arrières-pensées politiques, et qui donnera la priorité à trois sujets essentiels pour nous chez CREA : l’éthique, la citoyenneté et la moralité ", conclut Gilles Hubert, à une question sur le fameux troisième tour, où le Président du Conseil Départemental est élu.