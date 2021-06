Publié il y a 25 minutes / Actualisé le Mercredi 23 Juin à 10H29

"Nous sommes arrivés en 3 ème position avec près de 17/100 des suffrages et 1106 voix. La confiance des possessionnais a plus que doublée depuis les municipales et cela est le résultat d'une ligne de conduite affirmée et identifiable. Cette ligne de conduite nous ancre dans la stabilité d'une alternative confirmée à la majorité municipale. Comme pour les élections municipales, nous affirmons que les électeurs sont libres de leurs choix. Nous ne sommes ni avec Gilles Hubert, ni avec Philippe Robert !

