Publié le Lundi 28 Juin à 14H35 / Actualisé le Lundi 28 Juin à 14H38

Avec 43,85% des voix, à l'issue du second tour des élections départementales, ce 27 juin 2021, Michel Lagourgue et Kelly Nerina, Micheline Picot et Haroun Gany, leurs remplaçants, ne sont pas élus sur le canton 10. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

