Comme le veut la loi, les conseillers départementaux nouvellement élus se réunissent le 1er jeudi suivant le scrutin électif. Ils sont 50 élus à prendre la direction du Palais de la Source ce matin pour élire leur nouvel exécutif (présidence et commission permanente).

Selon toute vraisemblance, on se dirige vers un duel d’ex présidents, entre le sortant, Cyrille Melchior, et l’ancienne présidente Nassimah Dindar. Le premier bénéficie d’un léger avantage, pouvant compter sur le soutien de la droite unie qui représente déjà 22 voix. Mais Nassimah Dindar a déjà démontré sa capacité à renverser des tendances qui lui étaient défavorables.

Ces derniers jours auront donc été l’occasion pour les deux élus d’aller à la chasse aux voix, notamment du côté de Saint-Louis (4), de Saint-Benoît (4), de la Possession (2) ou encore auprès d’Aurélien Centon et de sa binôme Jeanne Hoarau. Le suspense reste donc entier en vue de ce scrutin qui permettra de désigner la présidence de la Collectivité pour les 6 prochaines années.

- Comment va se passer le vote -

Pour être élu, le candidat à la présidence doit recueillir la majorité absolue, siot 26 voix, lors d’un des deux premiers tours. Dans le cas contraire, le troisième tour départagera les candidats avec un scrutin à la majorité relative. En cas d’égalité, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

Une fois que la/le président.e est élu.e, elle ou il ou s'installe et prononce généralement un discours de politique général.

Ensuite un vote à main levée a lieu sur la composition de la commission permanente. Le nombre de vice-présidences et de membres de la commission permanente est alors déterminé. Une fois ce vote acquis, une suspension de séance de une heure est annoncée par la/le président.e. Les élu.e.s sont invité.es, par groupe politique, à se rendre dans les salles dédiées pour constituer leur liste de candidats à la commission permanente.

Au retour des élu.e.s dans l’Hémicycle avec deux options sont possibles :

- une liste unique est déposée mentionnant dans l'ordre les Vice-présidents et les membres de la Commission permanente en respectant la parité. Le Président donne lecture de la liste et tous les membres sont élus, les sièges de la CP sont immédiatement pourvus dans l’ordre de la liste, sans qu’il y ait lieu de procéder à un vote, y compris les postes de Vice-présidents.

- plusieurs listes sont déposées, l’élection des membres de la commission permanente se déroule alors au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

Une fois les membres de la commission permanente ainsi élus, il conviendra de passer au vote sur les postes de vice-présidents. Il s'agit d'un scrutin majoritaire de liste (majorité absolue aux premier et second tours, puis à la majorité relative en cas de troisième tour). En cas d’égalité des suffrages au troisième tour, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

L’alternance entre candidats de chaque sexe n’est plus obligatoire, mais, en application du principe de parité, sur chaque liste, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut ête supérieur à un.



- Plusieurs maires -

A noter par ailleurs que parmi les 50 Conseillers élus, quinze élus sortants ont été reconduits à leur fonction. Il s’agit de Cyrille Melchior, Nassimah Dindar, Inelda Bausillon, Harry Mussard, Serge Hoarau, Viviane Payet Ben Hamida, Jean-Marie Virapoullé, Béatrice Sigismeau, Thérèse Ferde, Philippe Potin, Laurence Mondon, André Thien-Ah-Koon, Augustine Romano, Remy Lagourgue et René Sotaca.

Cette assemblée comptera par ailleurs plusieurs maires. Outre André Thien-Ah-Koon (Tampon) et Serge Hoarau (Petite Ile) précédemment cités, on peut noter la présence de Jeannick Atchapa (Bras Panon), Eric Ferrère (les Avirons), et Bruno Domen (Saint-Leu).

On note aussi que les Conseillers départementaux représentent souvent la majorité municipale au sein de cette Assemblée. A ce jeu, c’est Saint-Denis qui rafle la mise avec 8 élus issus de la majorité d’Ericka Bareigts. Saint-Benoît avec 4 élus, Saint-Louis avec 4 élus, Le Tampon avec 4 élus et Saint-Pierre avec 6 élus issus des majorités municipales sont aussi bien lotis.

A contrario, certains territoires tels que Saint-André, Sainte-Marie, Le Port ou Saint-Paul ne compteront pas d’élus issus des majorités municipales.

www.ipreunion.com / [email protected]