Cyrille Melchior a été réélu sans surprise président du Département ce jeudi 1er juillet 2021 en séance plénière. Il était le seul candidat en lice, Nassimah Dindar ayant finalement retiré sa candidature. Elu avec une large majorité (38 voix sur 50), il promet de mettre la solidarité au coeur de sa nouvelle mandature et appelle à "la création d'une véritable passerelle entre la Région et le Département", en améliorant le dialogue entre les deux collectivités. Les réactions sont déjà nombreuses suite à sa réélection. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Serge Hoareau, président de l'AMDR et désormais premier vice-président du Département

"Ce jeudi 1er juillet 2021 Cyrille Melchior est réélu Président du Conseil Départemental de La Réunion. En ma qualité de Président de l’AMDR, représentant de l’ensemble des communes et EPCI de l’île, je tiens à lui adresser mes plus sincères et chaleureuses félicitations.

Avec 38 voix sur 50, l’élection de Cyrille Melchior est la preuve de l’importance d’une gouvernance partagée et apaisée. En ces temps de crises sanitaires, économiques, sociales, notre Département a plus que jamais besoin d’une nouvelle gouvernance politique qui, respectueuse des clivages politiques, demeure respectueuse de la dignité humaine.

Le Président Cyrille Melchior a su démontrer sa capacité à travailler en équipe, son absence de sectarisme et sa volonté de servir le peuple réunionnais. Je lui renouvelle mes vœux de félicitations et lui adresse mes meilleurs vœux de réussite pour La Réunion.

• Jean-Hugues Ratenon, député

"Je tiens à féliciter monsieur Cyrille Melchior pour son élection à la présidence du Conseil départemental. Que sa présidence soit placée sous le signe du travail en commun avec pour objectif la construction d’une Réunion solidaire et écologique, et d’un quotidien et d’un avenir meilleur pour chaque citoyenne et citoyen de La Réunion.

En tant que député de la République et en tant que conseiller régional, j’aurai à cœur de travailler de nouveau en bonne intelligence avec monsieur Melchior dans l’intérêt des Réunionnais, comme nous avons su le faire quant à la recentralisation du RSA et d’autres sujets."

• Ibrahim Patel, président de la CCIR

"Je tiens à adresser à M. Cyrille Melchior toutes mes félicitations pour son élection à la Présidence du Conseil Départemental. Je me joins à l’ensemble des membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie pour lui faire part de tous nos vœux de réussite dans cette mission.

La Chambre de Commerce et d’Industrie est bien entendu aux côtés du Conseil Départemental pour l’accompagner dans toutes les actions concourant au développement équilibré du territoire et au soutien de toutes les initiatives entrepreneuriales."



• Philippe Naillet, député



"J'adresse mes félicitations à Cyrille Melchior, réélu président du Département de La Réunion. Les attentes de nos familles, nos seniors, nos personnes en situation de handicap sont fortes dans un contexte de crise sanitaire qui se prolonge.



La nouvelle majorité du conseil départemental aura beaucoup de travail, devra faire preuve de pédagogie et de détermination pour accompagner et soutenir les plus fragiles, dans une stratégie partagée avec la nouvelle majorité régionale. Les défis sont grands etla situation des Réunionnaises et Réunionnais doit être notre priorité."

• Vanessa Miranville, maire de La Possession



"Je tiens à adresser en mon nom et en celui de l’ensemble de mon équipe municipale, nos félicitations pour la réélection de Monsieur Cyrille Melchior à la Présidence du Conseil Départemental de La Réunion.



Nous lui réitérons nos chaleureux encouragements et nos vœux de réussite dans l’accomplissement de sa fonction. Nous connaissons les qualités nécessaires de persévérance, de dynamisme et de conciliation que possède Monsieur Melchior pour continuer de mener à bien cette mission pour notre île".

• Gilles Hubert et Fabiola Lagourde, conseiller.e de la Possession

Alors que se tenait ce matin l’élection du nouveau Président du Conseil Départemental, Gilles HUBERT et Fabiola LAGOURDE – élus conseillers départementaux du 3ème canton, celui de La Possession, dimanche dernier - souhaitent adresser leurs félicitations à M. Cyrille MELCHIOR pour sa confortable réélection à la tête de la collectivité, avec 38 votes sur 50.

"Monsieur Melchior nous paraît être un homme de consensus et de dialogue avec lequel nous pourrons continuer à faire avancer La Réunion. J’ai hâte de travailler avec lui sur les dossiers forts pour La Possession et notre île" déclare Gilles Hubert, Vice-Président et porte-parole de CREA. Gilles Hubert sera également une personnalité clé de la nouvelle équipe du Président MELCHIOR, ayant été élu comme son 13ème Vice-Président. Une Vice-Présidente qui, il l’espère, portera sur l’accès à l’eau à La Réunion – un sujet dont il a déjà la charge au TCO.

Pour Fabiola Lagourde, ce sont les capacités d’écoute et d’ouverture du nouveau Président qui l’ont convaincues de voter pour lui, mais aussi et avant tout, le côté humain de la politique qu’il a mentionné à plusieurs reprises lors de ses interventions. Madame Lagourde est donc parfaitement en accord avec M. Melchior lorsque celui-ci déclare "au-delà de l’action politique, nous devons en priorité nous mettre au service des Réunionnais". Elue de proximité qui place l’accompagnement des personnes âgées au rang des dossiers prioritaires qu’elle portera lors de cette mandature, Fabiola Lagourde sera l’un des 36 membres de la nouvelle commission permanente du Conseil Départemental.

• Frédéric Miranville, président de l’Université

Ce jeudi 1er juillet 2021, Monsieur Cyrille Melchior a été élu à la Présidence du Conseil Départemental de La Réunion pour un nouveau mandat. En ma qualité de Président de l’Université de La Réunion, et au nom de l’ensemble de la communauté universitaire, je tiens à adresser à Monsieur Melchior mes plus sincères félicitations et tous mes vœux de réussite. Nul doute que cette mandature sera à nouveau placée sous le signe de la co-construction des politiques publiques entre nos institutions avec l’objectif commun de faire réussir la jeunesse réunionnaise.

Dans un contexte global d’essor de l’économie de la connaissance et au regard des stratégies et actions mises en œuvre par le Conseil Départemental et l’Université de La Réunion, nous aurons à poursuivre nos efforts afin de promouvoir, pour et sur le territoire réunionnais, une société inclusive, respectueuse, fière de ses singularités et ouverte sur le monde.

Partenaire naturel de notre établissement, le Conseil Départemental peut compter sur mon soutien plein et entier pour la réussite de la nouvelle mandature au service des intérêts de notre île ".