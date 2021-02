Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 27 minutes

L'Insee vient de publier son rapport annuel des entreprises en 2018 à La Réunion. La valeur ajoutée (richesses produites) des entreprises des secteurs marchands, non-agricoles et non financiers, augmente très légèrement de 1% entre 2017 et 2018. Elle reste toutefois particulièrement hétérogène avec seulement la moitié des entreprises qui ont accru la valeur de leur production. A l'inverse, près d'un quart des entreprises a enregistré une baisse supérieure à 22% de leur valeur ajoutée en 2018. L'immobilier domine largement l'investissement avec 58% du total réunionnais. (Photo d'illustration AFP / www.ipreunion.com)

