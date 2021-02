L'Insee vient de publier son rapport des emplois salariés dans les entreprises réunionnaises entre 2008 et 2017. Sur cette période, 9 500 emplois ont été créés dans le secteur marchand hors agriculture à La Réunion, soit une hausse de 8% par rapport à la période précédente. Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les microentreprises créent le plus d'emplois avec respectivement 4.500 et 4.200 postes. D'un point de vue général, l'ensemble des secteurs ont augmenté leurs nombres d'emplois hormis celui de la construction. (Photo d'illustration AFP / www.ipreunion.com)

Selon le baromètre de l'Insee, "59.000 entreprises composent le secteur marchand non-agricole à La Réunion en 2017 dont 16.000 établissements employeurs qui emploient 126.000 salariés (0.8% des emplois français hors Mayotte)". L'augmentation de l'emploi dans tous les secteurs sauf dans la construction s'explique selon l'Insee par "l'impact de la crise économique de 2007-2008." Près de 6.000 emplois ont été perdus dans la construction, soit une baisse de 30 % sur la période.

Le secteur de l'enseignement, de la santé et de l'action scolaire est le plus créateur d'emplois avec 4.000 nouveaux postes. Plus de 2.000 emplois ont été créées dans le secteur de l'hébergement et de la restauration et près de 1.800 emplois ont été créés dans le secteur des transports et de l'entreposage.

Lire aussi : Les entreprises réunionnaises créent 7,5 milliards d'euros de valeur ajoutée

Le renforcement des entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans l'emploi salarié, qui passe de 16 à 23%, se justifie selon l'Insee, "par l'apport des PME devenant des ETI". Les microentreprises regroupent une part plus faible de l'emploi en 2017, 26% contre 31% en 2018. Selon l'Insee, cette baisse s'explique par "le développement ou le rachat par des plus grosses entreprises." Le poids de l'emploi dans les grandes entreprises reste stable sur la période entre 2008 et 2017

Les zones d’emploi Ouest et Sud de La Réunion cumulent à elles seules les trois-quarts des créations d’emplois sur la période 2008-2017. C’est au Nord que les grandes entreprises et les ETI sont les plus implantées.

ha/www.ipreunion.com / [email protected]