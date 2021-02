À la suite de la mise en place d'un couvre-feu généralisé à 22h, la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMAR) rappelle les contraintes pour de nombreuses entreprises de l'île. La CMAR invite les Établissements concernés à se rapprocher de leurs services afin de pouvoir bénéficier des dispositifs d'aide et d'activité partielle. Nous publions ci-dessous le communiqué de la CMAR. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La Réunion a pu échapper jusqu’à présent à des décisions fortement contraignantes auxquelles les entreprises métropolitaines sont soumises (confinement puis couvre-feu à compter de 18H00).

La dégradation de la situation sanitaire dans l’ile a conduit M. le Préfet à décider un couvre-feu généralisé à compter de 22H00 dès ce mercredi 24 février. Si pour l’instant, l’impact de ce couvre-feu à 22H00 PEIT peut paraître supportable pour une majorité d’entreprises, il ne faut pas oublier celles qui, directement ou indirectement, seront malgré tout pénalisées par une fermeture anticipée et/ou une baisse de leur activité (les secteurs de l’évènementiel, du transport de personnes et de l’alimentation tels que les pizzerias, les glaciers, les snacks bar et bien d’autres, l’Artisanat représentant près de 250 métiers).

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Réunion (CMAR) et ses services restent à leur écoute et les invitent à se rapprocher de ses 4 antennes* si elles souhaitent mobiliser les dispositifs d’aide et d’activité partielle prévus par les pouvoirs publics. La CMAR rappelle également qu’il est de la responsabilité de chacun d’agir pour que la situation sanitaire ne se dégrade pas et ne conduise les autorités à décider des mesures bien plus contraignantes aux conséquences lourdes pour les Réunionnais et pour l’économie de notre territoire.

Informations pratiques:

Contat des quatre antennes :

Secteur Nord : 02.62.21.0435

Secteur Ouest : 0262 42 52 52

Secter Est : 0262 46 62 00

Secteur Sud : 0262 96 12 40

