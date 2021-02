Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 10 heures

"En janvier 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,7 % à La Réunion. La remontée des prix des produits pétroliers s'accompagne de hausses de prix dans différents secteurs de consommation, comme dans l'hôtellerie et la réparation de véhicules dans les services, ou sur les légumes frais" indique l'Insee ce jeudi 25 février 2021. "Les prix des produits manufacturés et du tabac augmentent également. À l'inverse, les prix de l'aérien et des services de santé baissent.Sur un an, les prix baissent de 0,5 % à La Réunion alors qu'ils augmentent de 0,6 % en France hors Mayotte" ajoute l'institut de la statistique dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo rb/www.ipreunion.com)

"En janvier 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,7 % à La Réunion. La remontée des prix des produits pétroliers s'accompagne de hausses de prix dans différents secteurs de consommation, comme dans l'hôtellerie et la réparation de véhicules dans les services, ou sur les légumes frais" indique l'Insee ce jeudi 25 février 2021. "Les prix des produits manufacturés et du tabac augmentent également. À l'inverse, les prix de l'aérien et des services de santé baissent.Sur un an, les prix baissent de 0,5 % à La Réunion alors qu'ils augmentent de 0,6 % en France hors Mayotte" ajoute l'institut de la statistique dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo rb/www.ipreunion.com)