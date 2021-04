Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 55 minutes

85% des entreprises de La Réunion doivent face à une baisse du chiffre d'affaires (CA) de 30% et plus. 26% d'entre-elles envisagent une cessation de leurs activités et 5 % sont en cours de fermeture. C'est le constat dressé par une menée par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion sur l'"impact des mesures de restriction sur les commerces réunionnais". Voici le principaux chiffres de cette étude

