La Chambre des notaires de La Réunion a élu la nouvelle composition du bureau des notaires ce vendredi 28 mai 2021. Une nouvelle présidente a été élu pour un mandat de deux ans, Me Sylvie Pons-Servel, notaire à Saint-Denis qui succède à Me Haroun Patel. "Cette nouvelle présidence assurera la continuité de la pratique notariale dans le respect de l'éthique et de la déontologie. La nouvelle composition des membres du bureau de la Chambre des Notaires a été, par la même occasion, annoncée. " précise la Chambre des notaires de La Réunion dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (Photos : Wilfrid Daffon pour La Chambre des Notaires de La Réunion)

- Me Sylvie Pons-Servel est la nouvelle présidente de la Chambre des notaires -

Elle traite spécifiquement les dossiers concernant les cessions immobilières entre particuliers, les promotions immobilières, financements et transmission du patrimoine.

Me Pons-Servel a également la responsabilité et assure le développement de l’annexe de l’étude située à Mamoudzou, à Mayotte. Outre les dossiers immobiliers courants, elle traite les particularités locales spécifiques à Mayotte, notamment les régularisations foncières et le traitement des indivisions. Elle a été très active dans l’élaboration de la commission d’urgence foncière à Mayotte.

Me Pons-Servel a débuté sa carrière à La Réunion dans une étude à Saint-Benoît puis elle a intégré l’office de Saint-Denis SCP Popineau où elle avait en charge le service des promotions immobilières privées. Devenue notaire salariée au sein de ladite SCP elle a eu la charge du bureau annexe de Mayotte en 2008 et est devenue notaire associée en 2013.

- Une passation qui suit la stratégie déjà mise en place lors du précédent mandat -

Me Patel conclue son mandat : " Dans le cadre de projets personnels comme professionnels, les notaires, experts du droit, sont présents pour accompagner et conseiller les Réunionnais. C’est en effet cette mission de service public qui me tenait particulièrement à cœur, la raison pour laquelle je me suis présenté à la présidence de la Chambre des notaires en 2019. Durant ces 2 années, où j’ai eu l’honneur d’occuper ce poste, mes travaux ont notamment porté sur 2 thématiques ; à savoir le respect de l’éthique et de la déontologie.

Je souhaite à présent la bienvenue à Me Sylvie Pons-Servel qui me succédera et qui prendra la relève dans un contexte encore difficile et empreint de cette crise sanitaire mondiale. "

Me Pons-Servel ajoute : " Je remercie maître Haroun Patel qui a réalisé avec le bureau un travail exceptionnel en cette période particulièrement difficile.

Mon premier rôle est d’assurer à tous mes consœurs et confrères mon plus grand soutien en cette période complexe tant au niveau mondial que local. Le rôle du notaire est important dans la vie de chacun de nos clients. Le notaire est l’officier de proximité qui assure le service public de l’authenticité. Il est le conseil et le rédacteur impartial des parties, le protecteur de leur consentement.

Le notaire est un acteur de la vie économique. Ayant eu le plaisir d’exercer à Mayotte, j’ai pu constater combien il était difficile de bâtir une économie sur un foncier non maîtrisé et non sécurisé.

Enfin autre rôle important, comme maître Patel l’a souligné, notre instance professionnelle doit également veiller au respect de nos obligations et j’en serai la garante. Notre mission doit en effet être accomplie dans le respect de l’éthique et de la déontologie "

- Le renouvellement du Bureau -

La nouvelle composition du Bureau de la Chambre des notaires de La Réunion est à présent la suivante :

- Vice-président : Me Guillaume Philippe, notaire à Sainte-Marie

- Syndic régional : Me Eric Hoarau, notaire à Saint-Louis

- Syndic départemental : Me Julie Payet, notaire à Saint-Paul

- 3ème Syndic : Me Mickaël Boyer, notaire à Saint-Benoît

- Secrétaire : Me Nicolas Baret, notaire à Saint-Pierre

- Trésorier : Me Jonathan Rocca, notaire à Saint-Denis

- Membre : Me Thomas Berard, notaire à Saint-Paul

- Membre : Me Anne-Cécile Narayanin-Ramaye, notaire au Port

- Délégué au conseil supérieur du notariat : Me Bertrand Mace, notaire à Saint-Denis

- Délégué à l’assemblée de liaison : Me Pascal Michel, notaire à Saint-Denis

- Secrétariat général : Zoubeda Dawoodjee, Chambre des notaires à Saint-Denis