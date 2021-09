Pôle Emploi et l'APEC (Association Pour l'Emploi des Cadres) ont signé ce lundi 27 septembre 2021 une convention partenariale pour un meilleur accompagnement des demandeurs d'emplois cadres et des jeunes diplômés, notamment ceux qui sont les plus en difficulté. Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de l'action commune initiée en janvier 2021 : l'accompagnement "Objectif 1er Emploi"

Cet accompagnement intensif des jeunes diplômés, de niveau BAC+3 minimum, vise à aider les demandeurs d’emploi à structurer leur projet professionnel et à définir leur stratégie de recherche d’emploi, grâce aux actions conjointes d’un conseiller Pôle emploi dédié à l’accompagnement des cadres et des jeunes diplômés et d’un consultant de l’APEC.

Ce partenariat renouvelé a pour objectif d’aller plus loin dans la recherche concertée de solutions pour répondre aux difficultés de recrutement de certaines entreprises et pour accompagner le public cadre et les jeunes diplômés présentant des freins à l’emploi (demandeurs d’emploi de longue durée, seniors, situation de handicap, …).

Les deux établissements ont identifié 5 axes d’action, à savoir, une meilleure connaissance mutuelle des services proposés, l’accompagnement des publics cadres et jeunes diplômés, les actions auprès des entreprises, la mobilité internationale et l’implication des deux partenaires dans le plan gouvernemental #1 jeune1solution.

Pour ce faire, l’APEC Réunion mobilisera 3 consultants pour la mise en relation cadres/jeunes avec les entreprises, 2 consultants en développement professionnel pour accompagner ces publics et 1 consultant relation entreprise mobilisé pour accompagner les entreprises dans leur projet de recrutement. Du côté de Pôle Emploi, 38 conseillers sont dédiés à l’accompagnement de ce publics et 130 à celle des entreprises. Enfin, une équipe sera dédiée à la mobilité nationale et internationale.

www.ipreunion.com / [email protected]