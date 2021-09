Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Ibrahim Patel, président sortant de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) est candidat à sa succession. Il l'a officiellement annoncé ce mardi 28 septembre 2021 à Saint-Denis en présence des représentants d'une trentaine de syndicats qui le soutiennent. Intitulée Union des forces économiques, la liste regroupe notamment la CPME, la Fédaction, la Capeb, la FRBTP (syndicats patronaux du Bâtiment), la FNTR et la FNTV (syndicats des transporteurs). Les élections ont lieu en ligne du 27 octobre au 9 novembre 2021. Plus d'informations à venir (Photo rb/www.ipreunion.com)

