Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 minutes

Ibrahim Patel, président sortant de la chambre de commerce et d'industrie (CCIR) et candidat à sa propre succession, serait inéligible, a affirmé Myriam Boullay ce mardi 19 octobre 21021 au cours d'une conférence de presse. Elle-même candidate à l'élection, la cheffe d'entreprise affirme que, "conformément à la réglementation" son adversaire étant "gérant d'une société depuis moins de deux ans" il ne peut pas se présenter au scrutin. Interrogé par Imaz Press, Ibrahim Patel a formellement démenti ces accusations. "Je suis candidat au titre d'une société que je dirige depuis plus de sept ans et non pas au titre d'une autre société existant deuis septembre 2020 comme l'affirme Madame Boullay" note le président sortant. "Madame Boullay se trompe et confond tout" ajoute-t-il

