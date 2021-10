"En 2019, les 45 600 entreprises marchandes réunionnaises ont créé 7,8 milliards d'euros de valeur ajoutée, pour un chiffre d'affaires de 26,8 milliards d'euros", indique l'Insee ce jeudi 28 octobre 2021. Ces entreprises composent les secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers à La Réunion. "L'investissement, largement porté par les activités immobilières, s'élève à 2,1 milliards d'euros. Il est concentré sur quelques entreprises, puisque 5 % des entreprises réalisent 93 % de l'investissement" détaille l'institut de la statistique. La valeur ajoutée augmente fortement entre 2018 et 2019 (+ 4,3 %), après une faible croissance l'année précédente. "Les secteurs de la construction, de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale contribuent le plus à cette croissance" ajoute l'Insee qui détaille ci-dessous son analyse

En 2019 quatre secteurs contribuent fortement à la création de richesse : l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale (hors secteur public), les différents services aux entreprises, le commerce de détail et la construction.

À La Réunion, les deux tiers des entreprises n’emploient aucun salarié. Les autres, au nombre de 14 340, emploient 114 700 personnes au 31 décembre 2019. Elles sont très majoritairement de petite taille : 11 940 entreprises comptent entre 1 et 9 salariés, 2 370 entre 10 et 249 salariés, et 31 ont plus de 250 salariés.

• Un investissement porté par les activités immobilières

Les entreprises investissent 2,1 milliards d’euros en 2019 (230 milliards d’euros en France hors Mayotte). À elles seules, les activités immobilières représentent 45 % de l’investissement total.

Les subventions d’investissement financent très largement l’investissement de ce secteur : en 2019, 1,2 milliard d’euros de subventions au titre des investissements réalisés en 2018 ont été versées. Le taux de marge des entreprises employant au moins un salarié au 31 décembre 2019 reste stable autour de 28 % pour la troisième année consécutive.

• L'investissement et la valeur ajoutée se concentrent sur une faible part des entreprises

À La Réunion, 5 % des entreprises du secteur marchand (hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal), soit 1 800 entreprises, concentrent une grande partie de la création de richesse : elles réalisent les deux tiers de la valeur ajoutée. À l'opposé, 18 % des entreprises en créent peu. L’économie réunionnaise est cependant moins concentrée qu’au niveau national : 5 % des entreprises réalisent 80 % de la valeur ajoutée en France.

L’investissement est encore plus concentré : les 5 % des entreprises qui investissent le plus, au nombre de 1 800, sont à l’origine de 93 % de l’investissement total. À l’inverse, 61 % des entreprises réunionnaises n’ont réalisé aucun investissement en 2019.

• Forte hausse de la valeur ajoutée entre 2018 et 2019

Entre 2018 et 2019, la valeur ajoutée des entreprises réunionnaises augmente de 324 millions d’euros (+ 4,3 %). Cette hausse est supérieure à la moyenne nationale (+ 3,4 %) et nettement plus forte qu’entre 2017 et 2018 (+ 1 %). Les secteurs de la construction (+ 78 millions d’euros) et de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale (+ 55 millions) contribuent le plus à la création de cette valeur ajoutée supplémentaire.

La valeur ajoutée des entreprises déjà existantes (hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal), n’augmente que pour un peu plus de la moitié d’entre elles (56 %). Pour un quart des entreprises, la baisse est supérieure à 19 %. Les baisses de valeur ajoutée sont moins importantes pour les entreprises ayant des salariés. En effet, un quart des entreprises sans salarié ont une valeur ajoutée en baisse de 28 %, contre 14 % pour les entreprises employeuses. À l’inverse, un quart des entreprises employant entre 1 et 9 salariés sont en très forte croissance : leur valeur ajoutée croît de plus de 18 %.

• Qui sont les entreprises de La Réunion ?

Selon la définition économique de l’entreprise donnée par l'Insee, le tissu économique réunionnais se compose de :

- 42 650 entreprises avec une seule unité légale ;

- 675 entreprises regroupant 2 250 unités légales ayant leur siège social à La Réunion et 170 unités légales localisées hors de La Réunion.

Par ailleurs, 700 unités légales ayant leurs sièges sociaux à La Réunion appartiennent à des entreprises n’ayant pas leur siège sur l’île. Leur activité n’est donc plus comptabilisée dans l’approche économique des entreprises à La Réunion.

"Ainsi, en appliquant cette définition économique, la valeur ajoutée des entreprises réunionnaises s’élève à 6,1 milliards d’euros contre 7,8 milliards selon l’approche juridique" note l'Insee. "Cet écart de 21 % est presque totalement imputable aux 700 unités légales faisant partie d’entreprises dont le siège n’est pas localisé à La Réunion. Elles génèrent en effet 1,9 milliard d’euros de valeur ajoutée contre 0,2 milliard d’euros pour les 170 unités légales non localisées à La Réunion mais appartenant à une entreprise réunionnaise" détaille l'institut de la statistique. "C’est dans l’industrie que cet écart est le plus élevé (43 %) et dans les services qu’il est le plus faible (16 %)" termine l'Insee.