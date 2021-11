Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Un rapprochement entre les compagnies aériennes Corsair et Air Austral constitue "une option" a reconnu le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt ce mardi 16 novembre 2021 à l'Assemblée nationale. Il était interrogé sur le sujet par le député David Lorion. Cette fusion à laquelle, selon l'élu réunionnais, "le gouvernement semble vouloir conditionner son aide exceptionnelle (à la compagnie réunionnaise en difficuté financière -ndlr)" est fermement rejeté par la présidente du Conseil régional, Huguette Bello, et par plusieurs parlementaires locaux. Ils estiment que ce rapprochement forcé est "est inacceptable et injustifié". Ils réclament qu'Air Austral, frappée comme toutes les compagnies aériennes par la crise sanitaire, soit aidée financièrement par l'Etat dans les mêmes conditions qu'Air France et Corsair (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un rapprochement entre les compagnies aériennes Corsair et Air Austral constitue "une option" a reconnu le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt ce mardi 16 novembre 2021 à l'Assemblée nationale. Il était interrogé sur le sujet par le député David Lorion. Cette fusion à laquelle, selon l'élu réunionnais, "le gouvernement semble vouloir conditionner son aide exceptionnelle (à la compagnie réunionnaise en difficuté financière -ndlr)" est fermement rejeté par la présidente du Conseil régional, Huguette Bello, et par plusieurs parlementaires locaux. Ils estiment que ce rapprochement forcé est "est inacceptable et injustifié". Ils réclament qu'Air Austral, frappée comme toutes les compagnies aériennes par la crise sanitaire, soit aidée financièrement par l'Etat dans les mêmes conditions qu'Air France et Corsair (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)