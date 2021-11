Publié il y a 23 heures / Actualisé il y a 28 minutes

La retraite, plus que l'arrêt de l'activité professionnelle, c'est un moment de vie à part entière synonyme de nouveaux besoins, de nouveaux projets, de nouveaux défis, ..., et de nouvelles envies. Souvent les jeunes se disent : "c'est loin, j'ai le temps..." et les seniors : "Déjà ! je n'ai pas vu le temps passer." C'est une nouvelle vie qui se prépare, et ça, le Crédit Agricole de La Réunion l'a bien compris (Photo Crédit Agricole)

