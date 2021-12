La retraite, plus que l'arrêt de l'activité professionnelle, c'est un moment de vie à part entière synonyme de nouveaux besoins, de nouveaux projets, de nouveaux défis, ..., et de nouvelles envies (Photo Crédit Agricole)

Souvent les jeunes se disent : " C’est loin, j’ai le temps… " et les seniors : " Déjà ! je n’ai pas vu le temps passer ". C’est une nouvelle vie qui se prépare, et ça, le Crédit Agricole de La Réunion l’a bien compris.

• "La retraite" : ça veut dire quoi ?

Et si la retraite était un beau voyage, vous mettriez quoi dans votre valise ? Sûrement : la santé, l’amour de mes proches et la sécurité. Mais les constats sont d’un autre ordre.

La retraite est plutôt synonyme de :

- Un âge de départ à la retraite repoussé à chaque réforme,

- Un mode de calcul de rente susceptible d’être remis en question,

- Une baisse de revenus significative (entre -25% et -40%) au moment du départ à la retraite alors que les dépenses ne baissent pas toujours proportionnellement ou au même moment,

- Une espérance de vie qui progresse mais de bonnes conditions de " 3ème jeunesse " à organiser,

- Des sujets difficiles à aborder tels que la transmission.



Beaucoup d’incertitudes et de sujets importants, que l’on peut néanmoins anticiper en préparant sa retraite et en faisant de cette étape de vie un beau projet.

• " Préparer sa retraite ", d’accord, mais comment ?

Tout d’abord, s’informer . Pour cela, le Crédit Agricole de La Réunion propose régulièrement à ses clients des Web Conférences sur des thématiques diverses et accessibles à tous : " Les investissements responsables ", " L’immobilier " et " La retraite ". Prochainement, un cursus complet de web conférences sera proposé aux personnes concernées, sur la thématique : " Stratégies retraite : les clés pour chercher à l’optimiser ". Les débats seront concentrés autour de 3 thématiques attendues :

- Comprendre le fonctionnement des régimes de retraite

- Comment agir aujourd’hui pour compléter ma retraite de demain ?

- Mes solutions retraite : quelles concrétisations lors de ma cessation d’activité professionnelle ?



L’objectif du Crédit Agricole est de donner de l’autonomie à ses clients tout en leur permettant d’être acteur de leur " stratégie retraite ". La plateforme retraite du Crédit Agricole de La Réunion a également été créée pour les aider dans leurs questionnements. Pour en savoir plus : Cliquez ici pour découvrir la plateforme retraite du Crédit Agricole de La Réunion

Ensuite, se projeter . Il est indispensable d’estimer sa retraite pour mieux la préparer. Pour cela rien de plus simple, il suffit de réaliser une simulation de ses droits à la retraite et ainsi avoir un aperçu des montants pressentis (retraite de base, retraite complémentaire). A partir de cette estimation, les conseillers du Crédit Agricole de La Réunion seront en capacité de proposer des solutions personnalisées pour permettre à chaque bénéficiaire de se constituer son capital retraite.

Le saviez-vous ? Depuis 2016, toute personne peut créer son compte personnel de retraite sur www.info-retraite.fr pour pouvoir d’estimer le montant de la pension selon l’âge de départ à la retraite.

Mettre en œuvre une stratégie de retraite dès maintenant avec son conseiller

Une vingtaine d’années sont généralement nécessaires à l’obtention d’un capital suffisant en vue de la retraite. Donc plus on commence tôt, moins l’effort requis est important : " Commencer petit mais commencer maintenant. " Le Crédit Agricole de La Réunion accompagne ses clients dans leurs démarches retraite.

De nombreuses solutions existent :

- L’investissement immobilier reste une solution très plébiscitée par les Français, en étant soit propriétaire de sa résidence principale pour ne pas payer de loyer à la retraite, soit propriétaire d’un bien locatif pour à long terme se constituer des revenus complémentaires.

- L’assurance-vie est très appréciée pour sa flexibilité. Ce placement est une formule efficace pour commencer à épargner en vue de préparer sa retraite et offre plusieurs possibilités de sortie (en rente ou en capital). Pour en savoir plus : Cliquez ici

- Le Plan d’Épargne en Actions , PEA, est un outil très intéressant également pour préparer sa retraite, en complément d’autres produits financiers. Pour en savoir plus : Cliquez ici

- Le Plan d’Epargne Retraite, PER, simplifie et harmonise la préparation de cette épargne-retraite, en regroupant l’ensemble des dispositifs existants, individuels ou collectifs, en un seul et unique produit. Cette épargne dédiée pour la retraite est disponible au moment de la retraite (en capital et/ou en rente viagère) avec des possibilités de sortie anticipée pour cas de force majeure qui sont prévues au contrat. Le Crédit Agricole de La Réunion propose le PER sous 2 formes : assurance-vie et compte-titres et donne la possibilité à ses épargnants de transférer leur contrat d’assurance-vie vers un PER tout en gardant l’antériorité fiscale. Pour en savoir plus : Cliquez ici.

Nombreuses sont les solutions qui peuvent être utilisées dans le but de se construire une stratégie personnalisée pour préparer sa retraite. Chacune présente des avantages, quant à leur fonctionnement mais également au niveau de leur fiscalité. Car oui, préparer sa retraite, rime aussi avec avantage fiscal. Ce qui nous amène au dernier point, qui est essentiel.

Ne pas oublier de faire le point avec son Conseiller. Cette étape est primordiale et souvent négligée à tort, notamment pour vérifier que la stratégie mise en place correspond encore à sa situation. Effectivement, les droits à la retraite obligatoire peuvent évoluer, tout comme la situation familiale et les niveaux de revenus.

Faire le point régulièrement avec son conseiller pour réajuster ses efforts d’épargne à la hausse ou à la baisse en fonction de sa situation est primordial dans l’anticipation d’une retraite sereine.

Retrouvez plus d’informations sur https://www.credit-agricole.fr/ca-reunion/particulier/conseils/retraite/preparer-sa-retraite.html