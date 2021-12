Ewa Air, première compagnie mahoraise et filiale d'Air Austral,-, va desservir La Réunion et Maurice à compter du mardi 21 décembre. L'annonce a été faite ce lundi par Marie Joseph Malé, Président Directeur Général d'Ewa Air. Quatre rotations par semaine seront assurées entre notre île et Mayotte

• Le programme des vols est le suivant

- Dzaoudzi - Pierrefonds à partir du 21 décembre 2021

2 vols par semaine vers Pierrefonds en vols directs : les mardis et samedis

Départ DZA : 10h30 / Arrivée ZSE : 13h40

Départ ZSE : 14h40 / Arrivée DZA : 15h50

- Dzaoudzi - Gillot à partir du 22 décembre 2021

2 vols par semaine vers l’Aéroport Réunion Roland Garros : lundis & jeudis

Départ DZA : 10h30 / Arrivée RUN : 13h40

Départ RUN : 14h40 / Arrivée DZA : 15h50

- Dzaoudzi - Maurice dans le courant du premier semestre 2022 à raison de 2 vols par semaine. "D’autres opportunités de vols ponctuels, par exemple pour le pèlerinage à la Mecque, seront possibles", indique la compagnie

• Les vols seront effectués en Boeing 737-800 avec "des tarifs "light", sans bagage pour une offre différenciée et compétitive" précise Ewa Air . Configuré mono classe, le nouveau 737-800 d’Ewa Air vient compléter sa flotte d’ATR72-600, récemment renouvelée. Il proposera 183 sièges classe économique, tout cuir, pour un confort optimisé.

• Les prix sont :

- Mayotte - Réunion aller simple à partir de 21,50 euros hors taxes (67,64 euros TTC dont 46,14 eruosde taxes)

- Mayotte - Réunion aller- retour à partir de 129 euros TTC

Tous les tarifs sont proposés sans bagage de soute (bagage à main 10 kg compris). Des options sont proposées en supplément pour améliorer le confort de voyage :

Ajout d’un bagage en soute :

- forfait de 50 euros pour 1 bagage de 23 kg par trajet

- 70 euros pour le deuxième bagage (23 kg)

Choix de sièges en cabine :

- siège aux issues de secours : 20 euros

- siège dans la cabine avant : 50 euros

Les ventes sont ouvertes à compter de ce mardi 7 décembre sur www.ewa-air.com ou dans votre agence de voyage

Avec la desserte de Saint-Denis et de Pierrefonds, "ce sont désormais 10 destinations que propose Ewa Air au moyen d’une flotte composée désormais de trois appareils : 2 ATR72-600 et 1 Boeing 737-800NG" note Ewa Air.

La compagnie de Mayotte "œuvre depuis maintenant huit années pour l’amélioration de la connectivité et l’accessibilité du territoire. Depuis le 31 octobre 2013, avec le soutien de ses actionnaires, la Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, la société Ylang Invest et la compagnie Air Austral, elle se positionne comme un acteur majeur pour le rayonnement et l’ouverture du département de Mayotte" souoigne Ewa Air.

La société affiche des résultats positifs pour la sixième année consécutive, "et ce même dans un contexte de crise aigue, Ewa Air fait la démonstration de ses capacités à relever des défis majeurs tout en respectant ses engagements en maintenant une croissance rentable" remarque la compagnie.

• Plusieurs projets

Ewa Air a plusieurs projets en cours:

- l’obtention de son propre CTA. A compter du premier trimestre 2022, Ewa Air disposera de son propre Certificat de Transport Aérien. Le CTA permet à la compagnie de disposer d’une plus grande autonomie dans l’exploitation de son activité.

- l’intégration d’un nouveau type avion dans sa flotte : "Ewa Air a saisi l’opportunité d’un contrat de leasing auprès de la compagnie Air Austral pour l’intégration dans sa flotte d’un Boeing 737-800NG. Le rayon d’action et les nouvelles technologies de cet avion de type jet ouvrent de nouveaux horizons à Ewa et lui permettent d’envisager la possibilité de nouvelles dessertes" informe la société.

"Ewa Air est une belle compagnie aujourd’hui pleinement installée dans le paysage mahorais. Je salue le chemin parcouru, et ce en seulement 8 années, et tiens une nouvelle fois à souligner le travail et l’investissement quotidien des équipes. La compagnie poursuit aujourd’hui son développement naturel visant à renforcer ses positions stratégiques et la connectivité de Mayotte" a commenté Marie-Joseph Malé, Président Directeur Général d’Ewa Air.

"Malgré les difficultés rencontrées ces deux dernières années, en particulier liées à la crise sanitaire, Ewa Air a su rester bénéficiaire et se montrer présente, aux côtés des acteurs locaux, avec le soutien inéluctable de ses actionnaires. Je souhaite remercier pour cela l’ensemble des équipes qui m’accompagnent au quotidien. Grâce à leur travail et à leur sérieux, nous relevons constamment des défis et saisissons tous les voies et moyens possibles pour nous développer. J’ai toujours dit qu’Ewa Air était une petite compagnie condamnée à réussir. Avec notre nouveau développement vers l’océan Indien, nous venons écrire une nouvelle page de cette belle histoire débutée il y a déjà 8 ans"a confié Ayub Ingar, Directeur Général délégué d’Ewa Air.

www.ipreunion.com / [email protected]