Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Les jeux sont (presque) faits pour les élections qui auront lieu à la CCIR (Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion) entre le 14 et le 27 avril 2022. Pierrick Robert conduira la liste Fédaction - Capeb et Pascal Plante sera à la tête d'une union Medef - CPME. Ces quatre organisations ne sont pas parvenues à un accord en vue d'une candidature unique. Le scrutin a lieu après que l'ex-président Ibrahim Patel (Fédaction) ait été déclaré inéligible. Une troisième liste participe à la joute électorale; Elle est conduite par Myriam Boullay, candidate malheureuse de la précédente élection (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

