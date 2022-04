Ce mercredi 20 avril 2022, les acteurs de la filière " Boeuf Péi " étaient réunis pour signer une nouvelle charte d'engagements avec les acteurs de la distribution. Cette convention a pour objectif de valoriser les produits de la marque issus des élevages de La Réunion. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo d'illustration)ccord avec la grande distribution

Viande bovine : une nouvelle charte pour valoriser le boeuf pays

Les acteurs de la filière Bœuf Pays ont signé un accord tripartite (éleveur, transformateur, distributeur) entre la Sicarevia, la Sica Viande Pays et les enseignes de la distribution de La Réunion (Auchan, Carrefour, Intermark, Leader Price, Leclerc, Run Market, Système U). Cette convention traduit l’objectif de valorisation des produits de la marque Bœuf Pays issus des éleveurs bovins viande de La Réunion, conformément aux États Généraux de l’Alimentation (EGA) et au contrat de filière interprofessionnel engagé depuis 2019. Cette démarche illustre les engagements de la filière à offrir de la viande bovine locale au plus près des attentes des réunionnais en toute transparence et dans un souci de recherche permanente de qualité.

Après la crise Covid 19, la crise mondiale lié au conflit en Ukraine nous montre encore une fois la nécessité d’avoir une production locale forte et tournée vers l’avenir pour offrir aux réunionnais des produits de qualité et produits de façon responsable, sur le modèle de circuits courts. Elle a aussi démontré les bénéfices pour le territoire et les éleveurs du travail mené depuis de nombreuses années, en confortant la place des produits locaux dans les rayons de la distribution. C’est dans cet esprit de solidarité pour notre territoire que se sont renforcés les engagements des distributeurs pour valoriser le travail des éleveurs de Bœuf Pays auprès des consommateurs.

Cette nouvelle Charte fait également le lien avec la stratégie de développement de la filière bovins viande à horizon 2025, axée sur une production de qualité. Pour atteindre ces deux objectifs, la SICA REVIA, qui regroupe les éleveurs bovins viande, s’appuie sur la technicité de ses adhérents.

- Fournir aux réunionnais de la viande de bœuf pays de manière régulière et pérenne -

La Charte 2022 s’articule autour de l’ambition partagée d’une mise en marché de la viande bovine locale de manière régulière et pérenne, devant garantir un équilibre entre le marché et la production pour un écoulement régulier des volumes de production toute l’année. Elle prévoit :

- pour le consommateur : l’assurance de trouver une viande de qualité à la traçabilité sans faille, produite dans des élevages responsables, à taille humaine.

- pour le producteur (éleveur) : l’assurance d’une convention qui lui garantit l’écoulement régulier des volumes produits, avec un prix de reprise garanti dans la durée.

- Renforcer les liens de l’éleveur au consommateur, en passant par le boucher des magasins -

De leur côté, les distributeurs s’engagent à :

- accorder davantage de place et de visibilité aux produits de la marque Bœuf Pays dans leurs rayons et dans leur communication auprès des consommateurs. Cela se traduit par une meilleure identification des produits, des certificats de d’origine et de traçabilité de la viande, des QR code renvoyant au site www.toutsurleboeufpays.fr pour une transparence totale envers le consommateur ".

- La filière Bœuf Pays s’engage enfin à renforcer les liens entre bouchers et éleveurs grâce à la découverte des ateliers boucherie pour les éleveurs, des visites d’élevage pour les bouchers, ou le lancement d’un concours de boucherie annuel en présence des éleveurs, des bouchers et des consommateurs.

"Ensemble, éleveurs, outil industriel, artisans bouchers et distributeurs, avec l’ensemble des partenaires de la filière, nous nous sommes battus, nous avons mené des projets de front malgré les difficultés ! C’est ce lien humain qui constitue une richesse de notre filière et de notre Charte Bœuf Pays 2022, qui s’inscrit sous le signe de la qualité, d’une communication axée sur la chaine de valeur de Bœuf Pays et sur des femmes et des hommes qui y contribuent, avec une envie profonde de construire ensemble notre avenir commun. Malgré des tendances mondiales qui ne sont pas de sorte à nous rassurer, c’est cette volonté d’agir ensemble que je retiendrai aujourd’hui, avec mes collègues éleveurs de la SICAREVIA et les acheteurs de notre Bœuf Pays pour les consommateurs. Cette persévérance, c’est celle du Bœuf Pays et de ses partenaires pour faire progresser notre filière, notre production, nos éleveurs. Merci aux éleveurs, merci aux distributeurs, pour leurs engagements renouvelés cette année encore !", indique le Président de la SICAREVIA, Olivier Robert.

Le Président de l’ARIBEV, Henri Lebon : "C’est une belle réussite, cette fois encore, de voir nos éleveurs de la SICAREVIA soutenus et

accompagnés par les bouchers, eux-mêmes au contact direct de nos consommateurs. L’ARIBEV accompagne la SICAREVIA depuis plus de 40 ans et participe activement depuis plus de 10 ans à la mise en place de la Charte Envie Pays auprès des éleveurs et de la

distribution, membres actifs et engagés de l’interprofession. Bravo aux éleveurs pour leurs engagements et efforts notamment pendant ce contexte particulier et exceptionnel, et un grand merci à notre distribution locale pour leurs engagements quotidiens auprès de nos productions, de nos éleveurs."