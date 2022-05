Ce jeudi 5 mai, la Banque française commerciale de l'Océan Indien (BFC) annonce la nomination d'un tout nouveau directeur général. Il s'agit de Ludovic Cailly. Il succède à Monsieur Ridha Tekaïa qui est amené à prendre de nouvelles responsabilités au sein du groupe Société Générale. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : BFC)

"Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de Monsieur Ludovic Cailly au poste de Directeur général de la BFC. Ludovic Cailly a, ces dernières années, successivement exercé les fonctions de directeur régional sur Amiens et de directeur commercial régional pour les départements de l'Oise et de l'Aisne.

Il aura pour mission de poursuivre le développement de la BFC et conforter son rôle de banque régionale et acteur bancaire incontournable à La Réunion et à Mayotte.