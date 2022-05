Ce vendredi 13 mai, la Direction régionale des finances publiques de La Réunion a annoncé le lancement du concours d'agents des Finances publiques. Chaque année, plus de 5.000 personnes sont recrutés en France et à l'international. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo d'illustration : AFP)

Bercy, c'est 166 métiers et plus de 130.000 agents. La richesse de nos missions, la diversité de nos agents et de leurs parcours constituent un atout majeur pour notre collectif de travail. Vous êtes intéressé ? Le ministère se transforme pour adapter ses missions aux évolutions de notre société. En nous rejoignant, vous aurez la possibilité d'exercer de nombreux métiers et d'en changer en étant accompagné par un dispositif de formation très développé. Vous consacrerez votre activité professionnelle à l’action publique, afin de répondre aux attentes des citoyens, dans le cadre d’un service public innovant, ouvert à tous et garant de la cohésion sociale.

