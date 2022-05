C vendredi 13 mai 2022, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) a publié sa synthèse annuelle sur la situation économique et monétaire à La Réunion. Cette note dresse un premier bilan de l'année 2021 et évoque les perspectives pour 2022. Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

En 2021, La Réunion subit une dégradation sensible de la situation sanitaire, alors qu’elle avait été relativement épargnée en 2020 sur le front de l’épidémie de Covid-19. Pour autant, l’économie réunionnaise fait preuve de vigueur et le rebond entamé fin 2020 se confirme. Les chefs d’entreprise interrogés gardent le moral et l’indicateur du climat des affaires (ICA) progresse tout au long de l’année. Il s’établit ainsi à 111 en moyenne en 2021, soit bien au-dessus de sa moyenne de long terme, et en hausse de 20 points en un an.

Cette dynamique de reprise concerne l’ensemble des secteurs d’activité, même si certains ne retrouvent pas la situation d’avant-crise. C’est le cas des entreprises du tourisme, dont l’activité sur l’année, bien qu’en nette hausse, reste globalement loin du niveau de 2019. Dans la construction, en revanche, le rattrapage des arrêts de chantiers de 2020 ravive l’activité en 2021. Enfin, les entreprises des secteurs qui avaient limité l’impact de la crise en 2020 (services marchands, commerce, industrie et les secteurs agricoles et agroalimentaires) déclarent une hausse de leur chiffre d’affaires de 7 % sur l’année en valeur médiane.

- La consommation des ménages est dynamique et les entreprises recrutent -

En 2021, la consommation reprend de la vigueur. En cumul sur l’année, les paiements par carte bancaire (en montant) sont en hausse de 6,4 % au cours de l’exercice et les importations destinées aux ménages s’accélèrent (+8,7 % en valeur). Les crédits à la consommation progressent de 4,8 % sur l’année. Côté entreprises, le rebond de l’activité crée un besoin de main-d’œuvre. Les entrées en apprentissage sont nombreuses, favorisées par des aides exceptionnelles. Ainsi, l’emploi salarié du secteur privé augmente de 5,7 % sur un an, faisant de La Réunion la région française la plus dynamique en termes d’emploi.

- L’activité bancaire reste soutenue -

En 2021, l’activité bancaire à La Réunion est soutenue, retrouvant une dynamique proche de celle d’avant la crise de la Covid-19. La situation financière des ménages et des entreprises reste globalement favorable. Le surplus d’épargne des ménages observé depuis la crise de la Covid-19 reste conséquent : en 2021, l’épargne bancaire des Réunionnais augmente de 6,6 % après une hausse exceptionnelle de 8,8 % en 2020. Les entreprises réunionnaises disposent également d’un niveau de trésorerie sur les comptes courants toujours élevé, avec une hausse de 1,8 % de leurs actifs financiers en 2021 après +33 % en 2020. Ce niveau est lié pour partie à leur endettement bancaire qui reste important en raison de l’octroi massif de Prêts garantis par l’État (PGE) en 2020.-

- Des incertitudes sur l’évolution des prix qui pèsent sur les perspectives 2022 -

En moyenne sur l’année, les prix à la consommation à La Réunion augmentent de 1,4 % par rapport à 2020, avec notamment une forte remontée du prix du pétrole après sa chute début 2020. Si la hausse des prix pour le consommateur final reste en moyenne relativement contenue à La Réunion, elle s’accélère nettement en fin d’année. En 2021, les entreprises sont, elles, largement impactées par des hausses de coûts (coût d’achat et coût du fret) et sont de plus en plus nombreuses à déclarer devoir répercuter ces hausses dans leur prix de vente. L’inflation devrait ainsi encore s’accélérer en 2022, et plus particulièrement dans un contexte mondial marqué par la guerre en Ukraine (entrainant notamment une envolée des prix des matières premières) et par les perturbations d’approvisionnement que la crise sanitaire continue d’engendrer.